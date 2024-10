Lexar lance le SSD Play 2280 PCIe 4.0 pour la PlayStation 5

Lexar présente le SSD PLAY 2280 PCIe 4.0. Offrant des performances fulgurantes de 7400 Mo/s en lecture maximale et de 6500 Mo/s en écriture maximale 2,3, ce SSD est conçu pour répondre aux besoins des joueurs les plus exigeants, garantissant des temps de chargement réduits et un gameplay fluide.

Testé et approuvé pour la PS5, ce SSD étend la capacité de stockage et permet aux joueurs de jouer directement depuis le SSD, de sorte qu’ils n’ont pas besoin de transférer ou de supprimer des fichiers de leurs consoles. Le dissipateur thermique inclus, optimisé pour la PS5, permet à la console de maintenir des performances et une efficacité énergétique optimales. Avec une capacité allant jusqu’à 8 To 4 les utilisateurs peuvent stocker environ 150 jeux AAA5 et profiter d’une endurance de 6 400 TBW offrant une garantie quant à la stabilité du disque dans le temps.





Le SSD PLAY 2280 PCIe 4.0 peut également être utilisé pour les jeux sur PC. Il est doté d’un cache dynamique HMB et SLC qui offre des performances améliorées, des vitesses d’accès aux données accélérées et une réactivité globale améliorée lorsqu’il est utilisé au sein d’un PC. Ce SSD Play 2280 est compatible avec la PS5, les ordinateurs portables et de bureau. Les modèles 2 To et 4 To sont disponibles dès maintenant au prix de vente conseillé de 199,99 € (2 To) et 379,99 € (4 To). Une version 8 To sera disponible ultérieurement.