Ce Flip Phone Xiaomi va sans doute agacer Samsung

Le Xiaomi Mix Flip embarque une batterie beaucoup plus costaude que celle du Galaxy à clapet.

Les fans occidentaux de téléphones à clapet suivent un régime restreint depuis des années. Seulement une poignée de marques proposent de nouveaux modèles – mais nous avons enfin un nouveau nom prêt à les nourrir. Le Xiaomi Mix Flip arrive officiellement en Europe, avec l’une des plus grosses batteries de sa catégorie et des objectifs soutenus par Leica qui devraient en faire un sérieux concurrent en matière d’appareil photo.

Les ventes de téléphones à clapet en dehors de la Chine natale de Xiaomi ont désormais suffisamment décollé pour que l’entreprise puisse en prendre note. Ce Mix Flip affrontera le Samsung Galaxy Z Flip6 et le Motorola Razr 50 Ultra avec des caractéristiques phares appropriées et un écran de couverture distinctif qui semble beaucoup plus utile que l’un ou l’autre de ses grands rivaux. Deux objectifs d’appareil photo occupent beaucoup de place à l’extérieur du téléphone, mais son écran AMOLED de 4,01 pouces laisse une généreuse partie libre pour une zone utilisable 16:9 conviviale pour les applications. Le reste de l’espace est occupé par une barre latérale intelligente, pour les notifications, les raccourcis et les widgets. À l’intérieur, on trouve un grand AMOLED flexible de 6,86 pouces, idéal pour des taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3 000 nits.

Il existe une paire de capteurs 50MP orientés vers l’extérieur : un appareil photo principal f/1,7 avec stabilisation optique de l’image et un téléobjectif f/2,0 idéal pour un zoom optique 2x ou un grossissement 4x avec un peu de recadrage du capteur. Il existe un choix de traitements de couleurs Leica et de nombreux modes d’appareil photo qui tirent le meilleur parti du facteur de forme, y compris l’enregistrement vidéo de type caméscope.

Le Mix Flip a des côtés plats et un verre au fini mat qui sont actuellement à la mode partout dans le monde de la téléphonie. Il atteindra l’Europe en deux options de couleurs : noir et violet. Il pèse seulement 192 g, mesure un peu moins de 16 mm une fois plié et s’ouvre jusqu’à 7,2 mm.

Xiaomi promet des performances phares, avec un chipset Snapdragon 8 Gen 3 bien refroidi. 12 Go de RAM sont la norme, mais 512 Go de stockage le placent confortablement devant Samsung ou Motorola en termes de coût par gigaoctet.

C’est en termes de capacité de batterie que le Mix Flip est de la tête et des épaules au-dessus de ses concurrents les plus proches : une cellule de 4 780 mAh est presque 20 % de plus que ce que vous obtiendrez d’un Z Flip6 avec le même processeur. La charge filaire de 67 W n’est pas non plus à dédaigner.



Xiaomi apportera toutes les fonctionnalités logicielles intelligentes de la série Xiaomi 14T, annoncée au même moment, afin que vous puissiez créer des autoportraits IA convaincants, traduire différentes langues en temps réel et transcrire ou résumer de longs enregistrements vocaux et textes remarques. Google Gemini est également installé immédiatement.

Le Xiaomi Mix Flip est disponible immédiatement sur le site de Xiaomi, à 1299 € pour le modèle 12 Go + 512 Go.