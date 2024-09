Le Leica Q3 43 rapproche les amateurs de photo de l’action

Son nouvel objectif fixe de 43 mm correspond mieux à l’œil humain.

Les photographes constamment en déplacement apprécient tout ce qui peut alléger leur sac – c’est pourquoi les appareils photo compacts sont si populaires pour les photos de voyage et de rue. Les appareils à objectif fixe limitent cependant vos options de zoom, donc une longue focale peut faire toute la différence. C’est quelque chose que le Leica Q3, par ailleurs excellent, n’a jamais proposé… jusqu’à présent. Le Leica Q3 43 échange l’emblématique objectif 28 mm de l’entreprise pour une nouvelle variante de 43 mm.

En plus de vous rapprocher presque deux fois plus de l’action (avant de mettre en action l’intelligence du recadrage du capteur), un objectif de 43 mm correspond plus étroitement à la perception de vos propres yeux lorsqu’il est associé au capteur plein format du Q3. Cela signifie que les prises de vue correspondront davantage à ce que vous voyez lors de la composition. Des focales de 60, 75, 90, 120 et 150 mm sont disponibles sur simple pression d’un bouton grâce au zoom numérique.

Une ouverture f/2.0 signifie que ce nouveau modèle ne laisse pas entrer autant de lumière qu’avant. Mais il conserve le même mode macro intégré pour la prise de vue en gros plan, le réglage de l’ouverture sur le canon et les dimensions globales compactes qui en font un choix fantastique pour les photographes nomades.

Une nouvelle finition en cuir gris distingue le Q3 43 (qui n’est pas une édition limitée) du Q3 classique. Il conserve le même châssis en métal noir classé IP52 et le même logo emblématique à point rouge à l’avant, il n’y a donc aucun moyen de le confondre avec autre chose qu’un Leica.

Nouvel objectif et cuir mis à part, le Q3 43 est par ailleurs identique au Leica Q3, disponible depuis un peu plus d’un an maintenant. Les deux appareils disposent d’un capteur plein format de 60 MP avec une résolution réglable pour des clichés de 36 MP ou 18 MP en utilisant toute la zone du capteur, une vaste plage ISO de 50 à 100 000 et un enregistrement vidéo 4K à 60 im/s.

Il propose également le viseur OLED, l’écran tactile inclinable de 3 pouces, la connectivité USB-C et le sans fil intégré pour communiquer avec l’excellente application compagnon pour smartphone Leica Fotos. Un nouveau traitement de couleur Leica Look est également proposé : Leica Chrome, qui donne aux clichés une apparence plus analogique.

Comptez 6750 € pour vous offrir ce Leica Q3 43, soit 500 € de plus que le Q3 classique.