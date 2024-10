Motorola présente le Moto G75 5G, un smartphone qui ne craint rien

Ce terminal unique combine un design élégant avec des finitions en cuir vegan ou mat, et une résistance de niveau militaire.

Que ce soit pour affronter les imprévus de la vie quotidienne ou les conditions les plus extrêmes, le Moto G75 5G est prêt à relever tous les défis grâce à sa protection IP68 contre l’eau et la poussière, et son écran renforcé en verre Gorilla Glass 5. Avec un appareil photo 50 MP doté du capteur Sony – LYTIA™ 600, des performances Snapdragon 6 Gen 3, et une expérience audio immersive avec Dolby Atmos, ce smartphone offre aux utilisateurs une expérience sans précédent, à la fois fiable et performante. De plus il bénéficie d’une autonomie longue durée et d’une connectivité 5G, et faisant de lui un compagnon technologique complet, conçu pour s’adapter à tous les styles de vie, des utilisateurs urbains aux amateurs d’aventures.

Grâce à sa certification MIL-STD-810H, ce smartphone résiste aux chutes, aux températures extrêmes et aux conditions difficiles. Sa protection IP68 le rend imperméable à la poussière et capable de supporter une immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Son appareil photo 50 MP est doté de la technologie Quad Pixel pour des clichés lumineux et nets dans toutes les conditions. Le capteur Flicker élimine les effets de scintillement causés par certaines lumières artificielles, garantissant des photos réalistes et pleines de détails. Pour les amateurs de selfies, le capteur frontal de 16 MP produit des résultats éclatants, parfaits pour les réseaux sociaux. L’expérience est enrichie par un écran Full HD+ de 6,78 pouces, offrant des couleurs vibrantes et une excellente visibilité même en extérieur, grâce à la technologie Display Colour Boost. Le son n’est pas en reste, avec des haut-parleurs stéréo et la prise en charge de Dolby Atmos et du Hi-Res Audio, offrant une immersion totale, que ce soit pour regarder des films, jouer ou écouter de la musique.

Sous son design élégant, le Moto G75 5G est équipé de la plateforme Snapdragon 6 Gen 3, garantissant une gestion fluide des tâches, une expérience utilisateur améliorée et des performances AI puissantes. Que ce soit pour jongler entre plusieurs applications, regarder des vidéos en streaming ou jouer à ses jeux préférés, ce smartphone assure une fluidité sans faille grâce à la connectivité 5G et à la compatibilité Wi-Fi 6/6E. Ce smartphone propose une configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD, ce qui permet de stocker facilement toutes les applications, photos et fichiers sans compromis sur la vitesse et la performance.

Disponible en finitions cuir vegan et mat, dans des coloris sophistiqués comme le Gris anthracite,, Bleu océan, et Vert de gris, il se distingue par un style raffiné qui s’adapte à tous les looks. Oil sera disponible à partir de mi-octobre 2024 à 329 euros, incluant une coque de protection, un chargeur de 68W, un film de protection et des écouteurs filaires.