Une enceinte aux couleurs de la France

À l’occasion des JO, MUSE dévoile une nouvelle version de son enceinte Bluetooth portable

M-360, subtilement habillée des couleurs de la France.

Bien que de format compact (8 x 9 x 5 cm), cette enceinte n’en est pas moins efficace !

Elle intègre en effet une puissance de 5W RMS et une membrane passive, garantissant un

son puissant et des basses profondes. En complément, un système mains-libres et une

possibilité de couplage stéréo viennent enrichir ses qualités ! Elle est équipée d’une batterie de 700mAH, permettant une autonomie longue durée de 7 heures, tandis que le chargement s’effectue sur port USB-C. En complément, sa conception IPX4 la rend totalement protégée contre les projections d’eau, pour un usage au bord de la piscine ou sous la pluie ! Enfin, côté design, deux dragonnes sont proposées à la manière d’accessoires de mode, venant personnaliser cette enceinte « BLEU/BLANC/ROUGE » !