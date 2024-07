Zepp Health présente Zepp OS 4

Zepp Health Corporatio leader mondial des wearables intelligents et des technologies de santé, dévoile Zepp OS 4, une innovation majeure en matière de technologie wearable.

Cette dernière version intègre le système GPT-4o OpenAI le plus avancé, produisant des réponses plus sûres et plus utiles qui renforcent la fonctionnalité des smartwatches Amazfit pour faire office de compagnons de bien-être complets. Grâce à une série de fonctionnalités et d’améliorations innovantes, Zepp OS 4 redéfinit l’expérience de l’utilisateur, en offrant une flexibilité, une précision et un engagement inégalés. Disponible pour les téléchargements dès maintenant pour les Amazfit Balance et Amazfit Active, la prise en charge des séries Amazfit T-Rex Ultra, Falcon et Cheetah est prévue plus tard en 2024. Les principaux points forts sont les suivants :

Zepp OS 4 introduit une version améliorée de Zepp Flow, qui tire parti de la technologie GPT-4o OpenAI pour faciliter les interactions en langage naturel de manière plus intelligente. Les utilisateurs peuvent contrôler leurs appareils de manière totalement transparente par le biais de commandes vocales, sans avoir besoin de mots-clés spécifiques ou de toucher physique. Cette interface intuitive établit une nouvelle norme de confort d’utilisation des smartwatches, permettant aux utilisateurs de gérer sans effort les paramètres, de répondre à des messages instantanés provenant d’applications Android telles que WhatsApp (iOS sera bientôt pris en charge), et de lancer des appels téléphoniques Bluetooth – tout cela en utilisant simplement leur voix.

Des capacités linguistiques et vocales étendues

Avec Zepp OS 4, Zepp Flow™ peut répondre à l’utilisateur en anglais et en allemand, ce qui constitue une amélioration par rapport aux réponses écrites sur l’écran. Les réponses vocales en français, italien, espagnol, japonais, coréen et portugais seront disponibles à la fin du mois de juillet. Cette amélioration garantit une expérience utilisateur personnalisée à travers de multiples préférences linguistiques, renforçant davantage la position des smartwatches Amazfit en tant que compagnons universels pour la santé et la productivité.

Intégration Bluetooth et messagerie améliorée

Grâce à ses capacités Bluetooth avancées, Zepp OS 4 permet une intégration harmonieuse avec un plus grand nombre de périphériques. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser leurs appareils Amazfit pour contrôler des appareils compatibles tels que des enceintes Sonos, des compteurs de vélo Garmin, et même des caméras d’action GoPro et DJI, améliorant ainsi leurs activités quotidiennes et leurs routines de remise en forme.

Mini applications et solutions de fitness innovantes

Zepp OS 4 dévoile également un large écosystème de mini-applications conçues pour les amateurs de santé et de fitness. La mise à jour introduit une gamme d’outils allant de l’aide au positionnement sportif aux tests de fitness spécialisés. La mini-application Workout Extension, exclusivement disponible dans la boutique d’applications, s’adresse tout particulièrement aux amateurs de sport. Compatible avec les appareils Zepp OS 3.5 tels que les séries Cheetah, Falcon et T-Rex Ultra, cette fonction innovante personnalise l’interface de la montre de l’utilisateur pendant les séances d’entraînement. En permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils en fonction de leurs objectifs individuels de bien-être, Zepp OS 4 transforme les smartwatches Amazfit en outils indispensables pour un mode de vie actif.

Amazfit Active et Amazfit Balance, qui sont les premières smartwatches Amazfit à bénéficier de la mise à jour vers Zepp OS 4, confirment la politique de développement continu de l’entreprise pour ses wearables. Depuis sa présentation à l’automne dernier, l’Amazfit Active a reçu 6 mises à jour et plus de 30 nouvelles fonctionnalités. Dans le même temps, le prix de cette smartwatch reste inchangé : elle est disponible à partir de 129,99 euros. L’Amazfit Balance a reçu encore plus de fonctionnalités depuis sa présentation en septembre. En 10 mois, dans le cadre des 6 mises à jour, la smartwatch qui coûte 249,90 euros a gagné plus de 50 nouvelles fonctionnalités.