En 2024, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW s’agrandit !

Après le franc succès rencontré en 2023, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW investit à nouveau le PALAIS DES CONGRÈS de Paris (Porte Maillot) pour une nouvelle édition très attendue les samedi 26 et dimanche 27 octobre 2024.



L’édition 2023 a enregistré plus de 17 000 visiteurs (soit +40% de fréquentation par rapport à 2022) consolidant le PARIS AUDIO VIDEO SHOW comme un événement incontournable pour les professionnels et pour les passionnés du secteur Hi-Fi et Home-cinéma en France et en Europe. Chaque année, ce circuit immersif au cœur des univers du son et de l’image dévoile une sélection minutieuse des meilleures marques et équipements du moment.

En 2024, le salon s’agrandit et devient le PARIS AUDIO VIDEO SHOW, Music DJ & Lights.

Le salon iconique de la haute-fidélité́ et du home cinéma s’ouvre désormais au monde de la musique dans toute sa diversité́, de sa création à sa diffusion en live : Instruments de musique, matériel de studio, matériel DJ, Sonorisation & éclairage… Cet espace unique en son genre invite les visiteurs à découvrir un écosystème complet autour de la musique et de la performance scénique.

Au programme : un florilège d’activités telles que des animations, des démonstrations, des spectacles et des conférences pour explorer toutes les tendances et innovations à venir.

Musiciens, DJ’s, producteurs et prestataires auront donc le plaisir de découvrir, en plus du salon initial, un hall entièrement dédié à la musique avec de l’animation, des démonstrations, des shows et des conférences.



Cette année, ce sont plus de 200 exposants qui sont attendus, plus de 600 marques et des milliers de produits en démonstration qui vont être exposés sur un site unique composé de 3 halls et totalisant plus de 12.000 m2 de surface d’exposition. Dans cette nouvelle configuration organisée par univers, les visiteurs vont découvrir la meilleure sélection de

matériels en matière d’enceintes, casques, projecteurs, platines vinyle, téléviseurs, tables de mixage, éclairage, art scénique, musique et instruments. Cette édition recensera les fabricants les plus iconiques : BOWERS & WILKINS, CABASSE, DENON, DEVIALET, ELIPSON, FENDER, FOCAL, GIBSON, JBL, KRK, MARANTZ, McINTOSH, NAIM, PANASONIC, PIONEER DJ, SONUS FABER, SONY, TECHNICS, TCL, YAMAHA,…