ModRetro Chromatic est l’hommage ultime à la Game Boy

Mis à jour pour 2024, la ModRetro Chromatic ajoute quelques touches modernes à l’engin de poche mythique.

En 1998, alors que Hit Me Baby One More Time passait à la radio toutes les 20 minutes et que les propriétaires de N64 jouaient des airs d’Hyrule sur Ocarina of Time, Nintendo lançait la Game Boy Color – et 26 ans plus tard, la ModRetro Chromatic (199 $). ) la réinterprète.

ModRetro décrit la Chromatic comme « l’appareil ultime inspiré de la Game Boy ». Ce n’est pas non plus une simple hyperbole vide de sens, car la Chromatic possède un châssis en alliage de magnésium coloré (vous pouvez choisir entre orange, vert, rose, jaune, bleu et noir), avec un écran LCD IPS de 2,56 pouces recouvert d’une glace saphir qui a le même Résolution et structure de pixels comme l’original. Il peut également émettre plus de 1 000 nits de luminosité, ce qui signifie que vous pourrez toujours voir où manœuvrer vos blocs Tetris même lorsque le soleil brille.

Si vous avez perdu votre exemplaire du jeu emblématique de tri de blocs, ne vous inquiétez pas. La ModRetro Chromatic peut lire les cartouches Game Boy et Game Boy Color originales, alors parcourez les vide-greniers et les listes eBay pour des copies d’occasion de Mario Tennis. Mais vous obtiendrez également une nouvelle cartouche Tetris incluse. Il s’agit d’une version réinventée du jeu développée par ModRetro, avec plusieurs modes de jeu et des graphismes 8 bits colorés.

Dautres remasters d’autres classiques sont en cours et de nouveaux jeux indépendants sont également disponibles à l’achat sur le site Web. Vous obtenez également un câble dans la boîte pour les jeux multijoueurs, et tout comme l’original, elle fonctionne avec des piles AAA standard, ce qui devrait vous donner environ 24 heures de jeu avant de devoir les changer ou les recharger. Vous pouvez le faire en utilisant le port USB-C du Chromatic, mais il prend également en charge la vidéo, vous pouvez donc le connecter à un ordinateur et enregistrer votre jeu. Il existe également une prise casque 3,5 mm, et pour quelques euros de plus, vous pouvez même ajouter une paire d’écouteurs Koss Porta Pro tout aussi rétro, de la même couleur que votre Chromatic.



Le nom du gars derrière ModRetro est peut-être familier aux fans de VR. Palmer Luckey est surtout connu en tant que concepteur de l’Oculus Rift, mais il a en fait commencé à modifier des Game Boys dès l’adolescence. Après avoir vendu son activité de casques VR à Facebook en 2014, le milliardaire aux sandales a décidé d’investir une partie de sa fortune dans la construction de son ordinateur de poche idéal (une bien meilleure utilisation que les drones fabriqués par sa société de technologie de défense Anduril). Attention : Luckey a dit que seulement assez de Chromatics seront fabriqués pour répondre aux précommandes…