LimoLane, la plateforme de réservation de chauffeurs de luxe, arrive en France

LimoLane, la principale plateforme numérique de transport haut de gamme, annonce son lancement officiel en France.

Déjà présente en Italie, en Grande-Bretagne, et dans plus de 500 villes à travers le monde, LimoLane se distingue par son utilisation de technologies avancées pour optimiser l’expérience utilisateur. Son expansion en France marque une nouvelle étape dans l’innovation du transport de luxe, apportant une combinaison unique d’élégance, de confort et de fiabilité à l’industrie. Avec une interface intuitive et des algorithmes sophistiqués, LimoLane établit une nouvelle norme pour les voyages de luxe, répondant aux attentes des utilisateurs exigeants et connectés.

Fondée en Italie en 2021, LimoLane vise à révolutionner la mobilité d’affaires et premium grâce à une plateforme numérique sur mesure accessible par les clients du monde entier, leur offrant la possibilité de réserver des transports de luxe à la demande mais aussi un service de chauffeur pour les événements et les déplacements quotidien en un simple clic. La plateforme LimoLane offre aux clients une expérience utilisateur complète via une application accessible sur smartphones ou tablettes, via le web et un centre d’appels avec un support client disponible 24h sur 24.

LimoLane est équipée pour offrir aux consommateurs français une expérience globale pour

les voyages de luxe à travers tout le pays, de Paris à la Côte d’Azur. En apportant un confort exceptionnel et un chauffeur particulier à chaque client, Limolane répond directement aux besoins des secteurs du luxe comme ceux de la mode, de l’hôtellerie, des compagnies aériennes, des déplacements professionnels et bien plus encore. LimoLane simplifie les interactions de voyage et offre aux consommateurs une expérience exclusive. En quelques étapes très simples, les entreprises peuvent réserver un chauffeur via l’application LimoLane depuis leur smartphone ou en utilisant la WebApp, sans système de files d’attente. Il suffit d’entrer une destination pour se déplacer en ville avec style et confort complet.