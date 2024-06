Essai – Mitsubishi Eclipse Cross : droit au but

Proposer un SUV Coupé hybride rechargeable, c’est cocher un grand nombre de cases qui plaisent aux automobilistes d’aujourd’hui. Avec l’Eclipse Cross, Mitsubishi propose en effet une auto efficiente à la forte personnalité. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Ça évoque quoi, pour vous, Mitsubishi ? Des gros 4×4 et des voitures de rallye (si vous avez un peu de culture automobile), mais il est vrai qu’aujourd’hui, l’image de la marque est un peu floue. D’ailleurs, les Japonais avaient annoncé qu’ils allaient quitter le marché européen… avant de se rétracter. Pas de quoi rassurer le réseau, qui doit composer aujourd’hui avec des Renault rebadgées (la Colt est, en fait une Clio, l’ASX, un Captur) qui bénéficient toutefois de garanties étendues. En attendant l’Outlander, une vraie nouveauté prévue pour bientôt, l’Eclipse Cross chapeaute la gamme.

2021 Mitsubishi Eclipse Cross

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Pas mal de choses. Par rapport à la précédente version d’Eclipse Cross, cette dernière mouture a redessiné sa face avant, retravailler sa partie arrière tronquée pour adopter les codes en vogue des « SUV Coupé », en modifiant le design des feux. En tous cas, on ne peut pas lui reprocher d’avoir une personnalité esthétique consensuelle. L’Eclipse Cross se remarque !

Et sous le capot ?

Là aussi, ça a évolué. Par rapport à la précédente version, cet Eclipse Cross se dote de la technologie hybride rechargeable. Ainsi, deux moteurs électriques (82 ch à l’avant, 95 ch à l’arrière) assistent un moteur thermique (un 2.4 essence). Avec 13,8 kWh de batteries, l’autonomie en mode zéro émission est annoncée à 55 kilomètres, tandis que la puissance cumulée est de 203 chevaux, une valeur correcte, même si les accélérations sont moyennes (le 0 à 100 km/h est donné en 10,9 secondes) à cause d’une transmission automatique façon CVT. En même temps, êtes-vous tout le temps le pied au plancher ? Si la réponse est oui, essayez plutôt de trouver une Mitsubishi Lancer Evo 8 d’occasion !

Et au volant, ça donne quoi ?

Malgré quelques plastiques durs, donnant l’impression d’une finition un peu inégale, on est bien dans cet Eclipse Cross, notamment dans la finition intermédiaire qui propose déjà de beaux sièges en cuir et un intérieur de bonne facture, assez classique, bien réalisé, sans toutefois que son info-divertissement ne le place à la pointe de la modernité. Toutefois, l’essentiel est là et la sono est correcte, donc ça le fait. Ensuite, on apprécie d’abord le roulage en mode zéro émission : 55 kilomètres revendiqués, environ 45 « dans la vraie vie », contrat quasiment rempli. Puis, l’on découvre que, en usage urbain et péri-urbain, les transitions entre le moteur thermique et électrique sont quasiment imperceptibles, là où certains systèmes concurrents occasionnent une conduite parfois heurtée. La sérénité continue à bord, avec une transmission automatique façon CVT, qui se fait oublier la plupart du temps. On a en effet l’impression d’être avec une douce boîte auto conventionnelle. Il n’y a qu’en montagne, où lors des fortes relances, que le système se rappelle à vous, par une sonorité plus présente et pas forcément agréable. Reste à conduire en souplesse pour éviter cela, ce que l’Eclipse Cross apprécie particulièrement, même si son châssis est nettement plus rigoureux que celui de l’ancienne génération qui était, il est vrai, une grosse merguez. Enfin, l’efficience énergétique est appréciable dans le cadre d’un usage quotidien.

Son point fort ?

Confortable, efficient, très agréable au quotidien, le Mitsubishi Eclipse Cross mérite que l’on s’intéresse à son cas. Son esthétique tranche un peu avec le tout venant de la production automobile, et il a en plus une arme secrète : un système de recharge rapide, vraiment rare chez les hybrides rechargeables, qui permet de refaire le plein d’électricité en une quarantaine de minutes…

Le verdict de Stuff

Avec l’arrivée prochaine de l’Outlander, la marque Mitsubishi va reprendre du poil de la bête. En attendant, l’Eclipse Cross est le fer de lance dans un créneau hyper concurrentiel. Une offre de LOA à 399 € par mois peut-elle convaincre les indécis ?

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + 2 moteurs électrique

Cylindrée : 2360 cm3

Puissance : 203 ch à 4000 tr/mn

Couple : 200 Nm

Boîte de vitesse : automatique CVT

Poids : 1900 kilos

Vitesse maxi : 165 km/h

0 à 100 km/h : 10,9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 2.0 l/100 /7,5 l/100

Prix : gamme à partir de 42990 €