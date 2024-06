Deux montres Garmin en édition limitée avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris

À l’occasion du 213e anniversaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, Garmin dévoile deux éditions spéciales 2024 sur les montres tactix 7 AMOLED & l’Instinct 2 Solar Tactical.



Créée en 1811, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est aujourd’hui le 1er corps de sapeurs-pompiers en Europe et le 3e au monde. Cette unité militaire veille sur près de 7 millions d’habitants répartis dans 124 communes. Chaque année, 8500 hommes et femmes de la BSPP réalisent plus de 500 000 interventions et sauvent plus de 30 000 vies. ” A l’occasion du 213e anniversaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, Garmin est fier de présenter deux éditions spéciales de nos montres tactix 7 AMOLED (produite à seulement 213 exemplaires) et Instinct 2 Solar Tactical (limitée à 1811 exemplaires). Ces modèles reflètent notre engagement envers l’innovation et notre respect pour ceux qui mettent leur vie en jeu pour nous protéger. Chaque seconde compte, surtout dans les moments critiques, et nous sommes honorés de soutenir ces héros du quotidien “, explique Eric Bernard, Directeur Général chez Garmin.



« Le temps, cet allié précieux dans notre métier où chaque seconde compte, prend une nouvelle forme. Depuis 1811, les sapeurs-pompiers de Paris portent avec fierté les valeurs de courage, d’esprit d’équipe et de rusticité. Notre travail est exigeant et parfois dangereux, et nous avons besoin d’équipements fiables et innovants pour nous aider à accomplir nos missions. Avec ces deux montres en édition spéciale pour le 213ème

anniversaire de la Brigade, Garmin a su répondre à nos besoins. » – Général Joseph Dupré la Tour, Commandant de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris.