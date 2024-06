Une collection montres made in France pour Ice-Watch

La collection capsule ICE cocorico représente parfaitement les couleurs vibrantes du drapeau tricolore ou encore la lumière et le glamour parisien.

Chaque montre de cette collection présente un design élégant et contemporain, avec des détails subtils qui habilleront parfaitement vos poignets. Cette collection se décline en neuf modèles, proposés entre 69 € et 119 €. Certains modèles portent fièrement la Tour Eiffel en fond de cadran pour les poignets des petites filles et de leurs mamans, tandis que des modèles plus sportifs mais toujours aux couleurs nationales habilleront les poignets des petits garçons et de leurs papas. Peu importe le poignet qui la porte, la montre ICE cocorico met en valeur le dynamisme, la romance et la passion tout en délivrant un message de fierté française puissant. Fierté française Made in France !

Ces neuf nouveaux modèles rendent un hommage vibrant à la France et à sa capitale. Montées et assemblées en France, toute cette collection possède le label « Made In France », gage de qualité de renommée internationale. Elle arbore des détails marqués et symboliques : subtiles aiguilles dorées, cristaux bleus, blancs, rouges, dégradé ou encore fonction chrono, la collection ne manquera de rien pour vous séduire.