Beats by Dre : Jennie Stars nouveau visage de la campagne Solo Buds

Beats a récemment annoncé les Beats Solo Buds, les nouveaux écouteurs sans fil de la marque dans leur plus petit boîtier. Pour célébrer le lancement, la superstar mondiale JENNIE joue dans la campagne officielle des Beats Solo Buds et met en avant la portabilité, le confort et la qualité audio supérieure du produit. “La musique et l’expression personnelle sont si importantes pour moi que ma collaboration avec Beats était parfaite”, a déclaré JENNIE. “J’adore mes Beats Solo Buds. Ils sont si mignons et portables et me permettent de m’immerger dans la musique partout où je vais.”



Offrant un son puissant, jusqu’à 18 heures d’autonomie, un appairage transparent en une seule touche avec les utilisateurs iOS et Android et une recharge USB-C, les Beats Solo Buds sont le compagnon de route idéal. Les clients pourront commander les tout nouveaux Beats Solo Buds en Matte Black, Storm Gray, Arctic Purple et Transparent Red sur Apple.com et auprès des revendeurs agréés au prix de 89,95 €. Les clients commenceront à les recevoir dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés à partir du jeudi 20 juin.