Evercade Alpha, notre borne d’arcade de rêve

Blaze Entertainment et Maximum Entertainment France annoncent l’Evercade Alpha, première borne d’arcade bartop compatible avec les cartouches Evercade. L’Evercade Alpha vous permet de changer de jeu. Disponible en deux modèles sous licence officielle de nos partenaires de Capcom, légendaire éditeur de jeux d’arcade, Evercade Alpha apporte une nouvelle évolution au marché de l’arcade bartop.

L’Evercade Alpha existe en deux variantes, l’Evercade Alpha Street Fighter Bartop Arcade et l’Evercade Alpha Mega Man Bartop Arcade. Chaque unité préassemblée comporte 6 jeux d’arcade uniques cultes mais méconnus et rarement commercialisés dans ce format. Les jeux et modèles d’arcade sont sous licence officielle. Vous pouvez trouver la liste de jeux complète ci-dessous.

En plus des titres intégrés, et pour la première fois dans le marché de l’arcade préconstruite, l’Evercade Alpha est compatible avec l’écosystème Evercade grâce aux deux emplacements de cartouche de l’appareil. Vous pouvez utiliser n’importe quelle cartouche Evercade sur la borne d’arcade. Cela vous offre un choix de plus de 50 cartouches et plus de 500 jeux d’arcade, de console, d’ordinateur et indépendants, auxquels vous pouvez jouer sur votre Evercade Alpha avec une version physique. Pas de téléchargements, pas de boutique en ligne, pas de mods, et pas de difficultés d’installation. Tout est fait pour profiter du jeu en insérant tout simplement une cartouche.



Chaque Evercade Alpha est accompagnée de commandes d’arcade de niveau compétitif pour un joueur, et de deux ports USB à l’avant pour jouer en local avec deux joueurs maximum. Vous pouvez utiliser n’importe quelle manette Evercade VS ou VS-R ou une multitude de manettes et joysticks d’arcade tiers pris en charge par l’Evercade Alpha.

L’Evercade Alpha comprend des composants de meilleure qualité que la plupart des bornes d’arcades bartop, avec un écran IPS haute résolution de 8”, une alimentation USB-C (câble et prise inclus), des haut-parleurs stéréo, et une prise jack à l’avant de l’unité. Elle arrivera préconstruite dans sa boîte ; aucun assemblage n’est nécessaire, et le Wi-Fi est intégré pour toute mise à jour du système. L’unité mesure 410 millimètres, ce qui veut dire qu’elle s’intégrera même dans les maisons ou salles de jeu plus petites.

Mis à part les jeux intégrés, l’Evercade Alpha possède également des façades lumineuses interchangeables. Vous pouvez donc assortir la façade en haut de l’unité au jeu auquel vous souhaitez jouer, facilement et sans outils. En plus de la façade préinstallée, chaque Evercade Alpha inclut deux façades supplémentaires, les autres étant vendues séparément.

Chaque Evercade Alpha sera disponible à un prix de lancement pendant la période de précommande uniquement. Le prix de précommande de 229,99 € ne sera disponible que pour les personnes ayant précommandé l’Evercade Alpha entre le 4 juin et sa sortie en novembre 2024. La tarification normale pour l’Evercade Alpha sera de 249,99 € une fois la période de précommande terminée.