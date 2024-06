Photos ratées : un motif de dispute pour 17% des Français !

Dans le cadre du lancement à venir de la série de smartphones HONOR 200, qui intégrera l’expertise du Studio Harcourt, HONOR a mené avec l’institut Censuswide une étude à l’échelle européenne, dont la France, sur le rapport des individus à la photographie et plus particulièrement à la photographie de portrait. Il en ressort que la quête du portrait parfait

démontre l’engagement des Français à capturer des souvenirs précieux, qui remplissent leurs téléphones d’images qui témoignent de leur désir de perfection.

Ainsi, 74% des Français prennent régulièrement plusieurs photos avant de sélectionner l’image parfaite, démontrant ainsi leur volonté d’obtenir la meilleure photo possible pour en faire les plus beaux souvenirs. 17% ont admis s’être disputés et avoir cessé de parler à quelqu’un à cause d’une photo mal prise.