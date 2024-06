Shokz va vous faire nager en musique avec ses écouteurs Bluetooth OpenSwim Pro

Il s’agit du premier modèle de la marque à offrir le Bluetooth et un stockage MP3 intégré pouvant accueillir jusqu’à 8 000 chansons.

Avant de lever les yeux au ciel et de penser : « Pas une autre paire d’écouteurs de sport », écoutez-nous. Ce ne sont pas n’importe quels vieux écouteurs – c’est une offre conçue pour ceux d’entre nous qui ont un penchant pour l’eau. Shokz s’occupe de fabriquer des écouteurs que vous pouvez emporter sous l’eau depuis des années maintenant. Mais le dernier ensemble de la marque, baptisé OpenSwim Pro, est le premier à vous permettre de vous connecter via Bluetooth et de stocker 8 000 chansons à bord des écouteurs grâce à 32 Go de stockage.

Les OpenSwim Pro sont les premiers écouteurs de sport compatibles Bluetooth et MP3 de Shokz, fabriqués avec la technologie de conduction osseuse. Cela signifie que vous pouvez écouter vos morceaux préférés sans noyer le monde qui vous entoure. Ils sont parfaits lorsque vous devez garder l’oreille ouverte pour entendre le sifflet du sauveteur ou votre compagnon qui vous appelle pour une pinte au bar de l’hôtel. Cela signifie également que vous n’aurez pas à vous soucier de quelque chose dans vos cornes lorsque vous êtes sous l’eau. D’une simple pression sur un bouton ou sur l’application Shokz, vous pouvez basculer entre le streaming Bluetooth et l’écoute MP3.

Le design de ces écouteurs n’est pas non plus à négliger. Ils sont fabriqués à partir d’un cadre flexible en alliage nickel-titane, qui semble tout droit sorti d’un film de science-fiction. Avec du silicone souple et un design biofit, ces écouteurs promettent d’être aussi confortables que votre paire de baskets préférée. Ils sont si discrets que vous pouvez les porter avec un bonnet de bain ou des lunettes sans avoir l’air de vous préparer pour une mission spatiale.

Bien qu’ils constituent une excellente option pour plonger dans la piscine avec vous, les derniers Shokz sont complètement polyvalents. Que vous fassiez des longueurs de natation, couriez sur des sentiers ou fassiez du vélo à travers la ville, l’OpenSwim Pro est là pour vous. Un indice IP68 signifie que vous pouvez vous baigner avec ceux-ci pendant jusqu’à deux heures dans deux mètres d’eau. Ou si vous êtes hors de l’eau, ils sont assez similaires aux autres téléphones à conduction osseuse. Avec jusqu’à neuf heures d’autonomie et une charge rapide, vous pouvez continuer à écouter de la musique aussi longtemps que vous le pouvez. Et n’oublions pas la qualité sonore. Grâce à la technologie PremiumPitch 2.0+ de Shokz, ces écouteurs promettent un son clair, un volume puissant et des basses qui feront battre votre cœur.

Alors, quand pourrez-vous mettre la main (ou les oreilles) sur ces écouteurs sous-marins ? Vous pouvez commander l’OpenSwim Pro directement auprès de Shokz pour 139 €.