EA Sports F1, la course comme si vous étiez pilote de F1

Vivez le frisson des courses de F1 avec un mode Carrière repensé, un système de conduite remanié, des fonctionnalités authentiques améliorées, et bien plus encore…



EA SPORTS F1 24, le jeu officiel du Champtionnat du monde Formule 1 de la FIA, est sorti. Il propose une expérience de F1 toujours plus immersive et authentique, et est désormais disponible sur PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One et PC via EA App, Epic Games Store et Steam. Les joueurs peuvent désormais incarner un pilote de F1 actuel ou une ancienne légende pour réécrire l’histoire ou en créer des nouvelles dans le mode Carrière remanié. Le nouveau système de conduite dynamique d’EA SPORTS, de nombreuses nouveautés, dont des circuits mis à jour, des sons tirés du monde réel et des modèles de pilotes améliorés renforcent l’immersion.

Le mode Carrière, pierre angulaire de la série F1, a fait l’objet d’une refonte importante qui reflète les défis réels auxquels sont confrontés les pilotes de F1. Les joueurs reçoivent des objectifs à court et à long terme basés sur les aspirations de l’écurie, ce qui enrichit leur expérience et leur permet de rester motivés avec des objectifs qui vont au-delà d’une place sur le podium. Le mode Carrière à deux joueurs permet à un ami de jouer en coopération ou de s’affronter, et le mode Carrière en Défi offre une expérience compétitive avec des scénarios changeants.

F1 24 amplifie l’authenticité et la précision avec quatre circuits retravaillés, dont Silverstone et le circuit de Spa-Francorchamps, des extraits de communication radio réels, une reproduction améliorée des pilotes et des voitures, de nouvelles scènes, et bien plus encore. Les voitures officielles des 10 écuries du championnat 2024 ont été méticuleusement recréées à l’aide de données CAO détaillées. De plus, les pilotes de 2024 sont plus réalistes grâce au rendu complet des cheveux et aux améliorations apportées aux nuances des yeux et de la peau.