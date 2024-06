Ducati présente l’e-bike Futa All Road

Ducati lance le Futa All Road, un gravel et confortable basé sur le e-bike de route. Le All Road est conçu pour les longues randonnées sur l’asphalte et les chemins de terre.



SOn cadre est doté d’une géométrie propre aux sports d’endurance. Comme le Futa AXS, la version route dont il est dérivé, le All Road est doté d’un moteur logé dans le moyeu, d’une batterie intégrée dans le tube diagonal, d’une livrée aux accents rouges GP et d’un look carbone visible, dans le plus pur style Ducati. Le cadre monocoque en fibre de carbone UD se distingue par des choix qui visent l’aérodynamisme, et donc la vitesse, sans sacrifier le confort. Le haubanage arrière compact, avec des gaines en position basse, rend le vélo plus confortable, en générant moins de résistance aérodynamique. Le Futa All Road ne pèse que 12,4 kg (en taille M).

Le moteur, situé sur le moyeu arrière, est le FSA System HM 1.0 avec 250W et 42Nm de couple : il offre une puissance douce et naturelle et dispose de 5 niveaux d’assistance. L’application FSA, disponible pour iOS et Android, affiche rapidement et intuitivement les statistiques de conduite, l’autonomie restante de la batterie et l’état de charge. Au-delà de 25 km/h, lorsque l’assistance est perdue comme l’exige la réglementation européenne, la résistance du moteur est presque imperceptible et le pédalage reste vif et fluide. La batterie FSA de 250Wh est parfaitement intégrée dans le tube diagonal et une extension d’autonomie de 250Wh supplémentaires est disponible en option, pour des distances encore plus grandes.

Ce vélo est équipé du groupe SRAM Rival eTap AXS, caractérisé par de puissants freins hydrauliques avec disques de 160 mm, un changement de vitesse électronique sans fil 2×12 vitesses précis et réactif et des roues Vision AGX 30 avec jantes en fibre de carbone.

Le guidon FSA K-WING AGX Carbon, conçu pour le gravel, présente des points de contact sculptés pour une meilleure ergonomie. Le confort et la facilité de pilotage sont assurés par une courbure de 10° vers l’avant, afin d’obtenir une position plus naturelle du poignet et une position plus large du coude, ce qui facilite la respiration.

La forme évasée de la courbe du guidon augmente le contrôle et l’aérodynamisme. Le passage des câbles est entièrement intégré. Les pneus sont des Vittoria Terreno Dry, idéaux pour une utilisation mixte route et gravier. La section différenciée entre l’avant (38 mm) et l’arrière (35 mm) garantit la sécurité de conduite, le confort sur tous les terrains et l’absorption des aspérités. La selle est une Selle Italia SLR Boost.

Ce modèle vient compléter la gamme Ducati, qui comprend déjà le Futa AXS e-road, et les e-mtbs Powerstage RR (full carbon Enduro), TK-01RR (aluminium Enduro) et MIG S (all mountain). Le Futa All Road sera produit en quatre tailles, de S (53) à XL (59). Les livraisons commenceront en Europe en juin 2024. La moto peut être commandée auprès du réseau de concessionnaires Ducati et en ligne sur shop.ducati.com.