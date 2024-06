Essai – Fiat 600e  : la 500 des familles

Nouvelle arrivée dans le merveilleux monde électrifié de Fiat : la 600e, qui offre beaucoup plus d’espace à bord que les 500 et autres sympathiques dérivations de chez Abarth. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Comme dans les années 50, la Fiat 600 était la version plus spacieuse de la 500 (elle l’a d’ailleurs précédé : la 600 date de 1955, la 500 de 1957). L’histoire se répète, globalement, avec la nouvelle 600 : avec 4,17 de long et cinq vraies portes, elle est nettement plus habitable que la 500, qui mesure 3,63 m. De fait, un usage familial est nettement plus aisé, grâce notamment au coffre de 360 litres (185 sur la 500e).

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveaux ?

Tout ! On retrouve la bouille caractéristique, et ô combien sympathique, de cette famille, avec des LEDs aux formes rondes immédiatement identifiables. Et puis la 600 n’oublie pas de faire le choix de coloris pimpants. Mais si on n’aurait pu se dire que la 600 n’est, après tout, qu’une 500 rallongé, il n’en est rien. La 600 doit à la synergie propre au groupe Stellantis, et partage moult composants techniques avec les Jeep Avenger, DS3, Opel Mokka, Peugeot 2008… en langage interne, toutes ces autos partagent la « plateforme e-CMP2 ».

Et sous le capot ?

Là où une 500e, avec son gabarit compact, ne peut embarquer que 42 kWh de batteries (voire 23,8 dans sa version d’accès), la 600e fait mieux : 54 kWh et un moteur de 156 ch (comme sur toutes les versions précitées au paragraphe précédent). Et comme les grandes marques commencent à prendre du recul sur le fameux miracle électrique, et comme dans le cas de la Jeep Avenger initialement prévue pour n’être vendue qu’en version 100 % électrique, la gamme sera tout de même complétée par un petit moteur 3 cylindres 1.2 de 100 chevaux, histoire de faire sensiblement baisser le tarif d’accès.

Au volant, ça donne quoi ?

A part le compteur au graphisme spécifique, l’intérieur, info-divertissement de 10’25’’ et rangements de bords inclus, y compris sur la console centrale, ressemble étrangement à celui de la Jeep Avenger. On ne s’en plaindra pas forcément, parce que c’est très bien fait, mais c’est là où la politique de clonage de Stellantis trouve un peu ses limites. En finition La Prima, la 600e vous fait profiter d’un intérieur clair, avec de jolies surpiqûres sur les sièges et c’est tout de même très agréable et lumineux. Ça continue bien aussi avec un bon silence de fonctionnement (normal, pour une électrique, mais les bruits parasite et les bruits de roulement sont bien maîtrisés) tandis que la puissance du moteur est suffisante pour rouler normalement dans le trafic et dépasser sans stresser, même si les sensations de conduite sont violement neutres, forcément. Direction légère, belle agilité, deux bons points. Les suspensions ? Confortables, également. Et l’autonomie constatée (par un essai certes réalisé dans des conditions météo favorables), grâce à une consommation moyenne de 16 kWh/100, permet de dépasser 350 kilomètres, soit pas loin des 400 annoncés par Fiat. De son côté, la recharge rapide à 100 kW n’est pas la plus rapide du marché, même si sur des autos de ce gabarit, on n’a pas souvent beaucoup mieux…

Son point fort…

Pimpante, confortable, douce et silencieuse au quotidien, la Fiat 600e a tout pour se faire apprécier…

Le verdict de Stuff

Dans une offre où les petites autos électriques peinent à dégager un peu d’émotion, la Fiat 600e parvient à éveiller un peu les sens grâce à sa présentation et à son agilité.

Les chiffres-clé

Moteur : électrique

Puissance : 156 ch

Couple : 260 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1639 kilos

Vitesse maxi : 150 km/

0 à 100 km/h : 9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 15,2 kWh /100 / 16 kWh/100

Prix : gamme Fiat 600 à partir de 24900€, version d’essai à partir de 38900 €