C’est quoi XDefiant ? Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu de tir gratuit d’Ubisoft

Voici un nouveau jeu de tir FPS, qui cherche apparemment à s’appuyer sur le succès sur console de Call of Duty et Battlefield. Son nom est XDefiant et il est sorti le 21 mai 2024.

Mais qu’est-ce que XDefiant ? Et est-ce que ça vaut le coup ? Voyons les bases.

XDefiant est un jeu de tir en arène gratuit à la première personne. Les matchs en ligne sont rapides et l’action est frénétique. Vous pouvez jouer sur une gamme de cartes, utiliser un arsenal d’armes en expansion et participer à plusieurs modes de jeu différents.

Vous pouvez choisir de jouer avec l’une des cinq factions qui ont toutes leurs propres avantages, compétences et capacités. Les Libertads sont des combattants révolutionnaires et des sorciers médicaux, tandis que les Phantoms sont un groupe d’élite de forgerons d’armes dotés d’une grande puissance de feu. Vous pouvez choisir d’incarner les factions furtives d’Echelon, les nettoyeurs amoureux du feu ou les spécialistes des cyberattaques DedSec.

Attendez, est-ce essentiellement Warzone ?

En quelque sorte oui, mais avec quelques différences clés. Premièrement, c’est totalement gratuit. Il n’y a pas de mécanisme de paiement pour gagner dans le jeu. Il existe du contenu ayant un impact sur le gameplay disponible à l’achat, mais celui-ci peut également être débloqué grâce à des défis.

Un certain nombre de cartes sont tirées de l’IP Ubisoft existante. Cela inclut Ghost Recon, Splinter Cell, The Division, Far Cry et DedSec. Bien que cela ne soit pas confirmé, nous espérons que davantage de cartes du catalogue d’Ubisoft seront déployées au fil du temps.



Comment puis-je jouer ?

Si vous possédez une console, vous êtes pratiquement prêt à partir. XDefiant est actuellement disponible pour jouer sur PS5, Xbox Series X et Series S, Microsoft Windows et Amazon Luna. Malheureusement, les propriétaires de Nintendo Switch devront s’en passer.