Cette enceinte sans fil Ellipse de Meridian marie style et technologie hi-fi

La société a fait une pause dans la fabrication d’enceintes destinées aux audiophiles pour créer cet astucieux Ellipse tout-en-un.

Quand on le regarde de face, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Meridian a appelé son premier haut-parleur sans fil Ellipse. Rapprochez-vous encore plus et vous verrez jusqu’où l’entreprise de hi-fi haut de gamme est allée, avec des perforations elliptiques dans la grille métallique et trois pieds anti-résonance de forme identique pour qu’elle repose.

Même si la forme du Meridian Ellipse n’est peut-être pas une surprise, ses capacités audio pourraient l’être. Bien qu’elle n’ait que la taille d’une boîte à chaussures, Meridian a trouvé de la place à l’intérieur pour une paire de haut-parleurs large bande de 90 mm et un caisson de basses de forme ovale appropriée, chacun avec une partie dédiée de l’amplification totale de 80 W.

Il y a le Wi-Fi et le Bluetooth à bord, avec prise en charge d’AirPlay, Chromecast, Spotify et Tidal Connect, mais exceptionnellement pour un haut-parleur sans fil de cette taille, il y a également de nombreux ports soigneusement positionnés à l’arrière, notamment Ethernet, USB-C (qui permet la lecture de morceaux haute résolution jusqu’à 24 bits/192 kHz), 3,5 mm et, avec un peu d’aide d’un dongle, optique numérique. Vous disposez également d’un ensemble de commandes tactiles éclairées sur le dessus, qui vous permettent d’arrêter, de démarrer et de sauter des pistes, ainsi que de régler le volume, ainsi qu’une puce NFC cachée pour coupler facilement votre téléphone. Tout fonctionne sur la plate-forme R2 de Meridian, qui comprend les mêmes améliorations du signal que celles trouvées dans ses enceintes colonnes actives DSP9 à 60 000 €. Si vous en achetez une paire, vous pouvez choisir n’importe quelle couleur de l’arc-en-ciel (et choisir entre des finitions mates, satinées et brillantes), mais l’Ellipse n’est disponible qu’en noir.Cette Meridian Ellipse est disponible à l’achat dès maintenant et vous coûtera environ 2000 €.