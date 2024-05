Voici la nouvelle montre TAG Heuer de Max Verstappen au Grand Prix de Monaco

TAG Heuer a profité du Grand Prix de F1 de la Principauté pour dévoiler un chronographe Monaco dans un nouveau coloris bleu foncé.

À l’occasion du Grand Prix de Monaco 2024, TAG Heuer a dévoilé un chronographe Monaco dans un nouveau coloris bleu foncé saisissant. Une montre que l’on peut désormais voir au poignet de Max Verstappen, qui possède déjà quelques modèles de la maison au sein de sa collection, notamment ceux dédiés à chacun de ses titres de champion du monde de Formule 1.

Lancée en 1969, la TAG Heuer Monaco est rapidement devenue l’une des montres les plus célèbres de l’histoire. Sa forme carrée audacieuse, sa couronne gauche, son boîtier brossé et poli et son cadran bleu ne ressemblaient à rien d’autre sur le marché à l’époque. Elle est rapidement devenu l’une des icônes de la marque, adoptée par les passionnés de course et les amateurs de montres (en partie du fait de son rôle au poignet de Steve McQueen dans le film Le Mans).

Ce nouveau modèle est doté d’un boîtier robuste en titane, connu pour ses propriétés de légèreté et de résistance aux chocs, le rendant parfaitement adapté aux exigences de la course automobile à grande vitesse.

Son saisissant cadran squelette offre un aperçu de la mécanique complexe de la montre, mettant en valeur le calibre automatique Heuer 02 qui l’anime. Ce calibre comporte des pièces jaunes sur le thème et offre une impressionnante réserve de marche de 80 heures.

Cependant, c’est le nouveau coloris qui constitue son point fort. Le bleu foncé de la montre rend hommage à la tradition automobile de la Principauté de Monaco, tout en étant un clin d’œil à la côte méditerranéenne qui accueille l’une des courses les plus prestigieuses au monde. Les touches de jaune sur les aiguilles et les index offrent un contraste vibrant. TAG Heuer affirme que ceux-ci « évoquent les étincelles qui jaillissent des voitures de course à grande vitesse ».

Ce nouveau chronographe TAG Heuer Monaco en bleu foncé est disponible dès maintenant au prix de 11500 € sur le site Web de TAG Heuer.