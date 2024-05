Forfaits, contenus… Disney+, le guide complet

Tout ce que vous devez savoir sur le service de streaming de la maison de la souris…

Réponse de Disney à Netflix et Prime Video, Disney+ est un service de streaming vidéo bien fourni proposant la gamme de films, documentaires et émissions de télévision du géant du divertissement. Vous envisagez de vous inscrire, mais vous n’êtes pas sûr de ce que vous obtiendrez en échange de votre argent durement gagné ? Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir dans ce guide, alors lisez-le avant de décider de franchir le pas ou non.

Que propose Disney+ ?

Il y a bien plus que de simples films et émissions de télévision de marque Disney ici : Walt Disney Studios possède Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar, 20th Century Studios (anciennement 20th Century Fox) et Searchlight Pictures, et le contenu de tous ces éléments est disponible en streaming. (Ce sera probablement la seule plateforme de streaming sur laquelle vous pourrez également visionner les futurs films Stars Wars, Disney et Marvel).

Cela signifie que vous obtenez tous les films et séries télévisées de Marvel Cinematic Universe, tous les longs métrages et séries télévisées Star Wars et tout ce que Pixar a réalisé, ainsi que des films comme Nomadland, Die Hard, The Last Duel et The Grand Budapest Hotel et des séries comme Les Simpsons (32 saisons !), 24, Lost, The Walking Dead et Atlanta. Il y a aussi la série documentaire massive en trois parties The Beatles: Get Back.

Star, une chaîne de divertissement généraliste destinée à un public « plus mature », est intégrée à Disney+ et propose également de nouvelles séries originales, notamment Only Murders in the Building et Dopesick.

Le service offre également occasionnellement aux abonnés la possibilité de louer une nouvelle sortie de film moyennant des frais supplémentaires. Appelé Premier Access, il a déjà été utilisé pour des films comme Black Widow, Jungle Cruise et Cruella. Bonne nouvelle pour ceux qui préfèrent ne pas débourser de frais supplémentaires : tous les films Premier Access sortis jusqu’à présent ont finalement été mis à disposition sur le service standard Disney+, généralement après quelques semaines.

En bref, il y a beaucoup de choses à regarder ici, la plupart très divertissantes. Disney+ est sans doute un peu plus adapté aux enfants que Netflix ou Prime Video, mais il y a aussi de quoi plaire aux adultes.

En termes de qualité d’image et de son, Disney+ est à la hauteur de Prime Video et de Netflix en proposant du contenu sélectionné en résolution 4K Ultra HD avec HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos audio. Il existe même une petite quantité de contenu IMAX Enhanced, dont certains classiques ont reçu le traitement remasterisé 4K, comme Toy Story et la version originale du Roi Lion, tandis que d’autres sont proposés en résolution Full HD avec un son surround 5.1.

Comment puis-je regarder Disney+ ?

Disney+ est disponible sur une large gamme d’appareils : téléviseurs intelligents, matériel de streaming (Roku, Apple TV, Amazon Fire TV et Fire Stick) et consoles de jeux Xbox One/Series et PlayStation 4/5, ainsi que via le navigateur Web de votre ordinateur ou un mobile. application sur votre smartphone ou votre tablette. Il est également disponible sur Sky Q au Royaume-Uni.

Combien coûte Disney+ ?

Les tarifs Disney+ dépendent de l’abonnement que vous choisissez. L’abonnement mensuel vous coûtera 10,99 € /mois. L’abonnement annuel s’élève à 109,90 €/an. Cependant, il existe désormais un niveau Standard avec publicités, qui limite les flux à 1080p, autorise deux flux simultanés, n’autorise pas les téléchargements et poivre le contenu avec de la publicité. Cela coûte 5,99 €.

Il existe également un nouveau forfait Premium, qui augmente la qualité à 4K avec HDR, permet quatre flux simultanés et comprend une bande-son Dolby Atmos. Cela vous coûtera 11,99 €/mois ou 119,90 € par an. Toutes les personnes actuellement inscrites à Disney+ seront automatiquement transférées vers ce forfait plus cher, à moins qu’elles ne choisissent de passer à l’un des deux niveaux Standard moins chers.

Le niveau Standard se situe entre les deux nouvelles offres et conserve le prix mensuel initial de 8,99 €. Il inclut les téléchargements et supprime les publicités, mais vous limite à la lecture audio Full HD et 5.1. Vous ne pourrez également diffuser que sur deux appareils à la fois.

Contrôles parentaux Disney+

Lorsque Star a été présenté à Disney+, le service a introduit des contrôles parentaux plus robustes dans le service de streaming. Car, avant cette date, Disney+ était avant tout un service familial. Avec Star, tout à coup, ce n’était plus le cas. Désormais, Disney+ propose jusqu’à sept profils par compte qui peuvent être personnalisés par le titulaire principal du compte pour avoir un niveau de contrôle différent. En fait, cela fonctionne plutôt bien. Le profil Kid a une note de contenu de 7 ans et moins et inclut la plupart des favoris de la famille. Les parents peuvent créer des limites d’accès pour des profils spécifiques en fonction des évaluations de contenu. Un code PIN de profil verrouille également les profils ayant accès à du contenu plus mature – principalement des éléments sur Star.