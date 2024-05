Ce projecteur Google TV va vous plonger dans Netflix pour 1399 €

Le nouveau projecteur Mars Pro 2 de Dangbei fonctionne avec Google TV et est livré avec Netflix intégré, ce qui en fait l’une des options home cinéma les plus intelligentes.



Si vous essayez de créer la configuration home cinéma parfaite, les choses peuvent devenir assez compliquées. Mais si vous recherchez un grand écran, les projecteurs sont généralement la solution idéale. Vous pourriez manquer la luminosité que vous obtiendriez d’un téléviseur normal, mais ce n’est pas la seule chose. Les téléviseurs intelligents sont dotés de systèmes d’exploitation complets dotés d’applications et d’interactions, ce que de nombreux projecteurs manquent souvent. Mais cette nouvelle offre de Dangbei pourrait être l’une des options home cinéma les plus intelligentes disponibles. Il exécute Google TV et est livré avec Netflix intégré.

Ce Dangbei Mars Pro 2 brille plus fort qu’une fusée éclairante dans une ruelle sombre, offrant un énorme 2 450 lumens ISO. Cela signifie que que vous regardiez le dernier blockbuster ou le dernier jeu vidéo, vos visuels seront tout simplement époustouflants, de jour comme de nuit. L’ajout des technologies HDR10+ et ALPD signifie que vous obtenez des images nettes et claires, sans taches en vue.

Vous obtenez tous vos services de streaming préférés au bout de vos doigts. Cela vient de l’interface Google TV, qui vous donne également accès aux commandes de la maison intelligente. Le projecteur propose un assortiment de contenus allant de Netflix à Disney+. Et cette application Netflix est intégrée et entièrement sous licence. Tout est fluide et étroitement intégré.

Ce projecteur Mars Pro 2 ne se limite pas aux visuels : il a également du punch avec son son. Avec deux haut-parleurs de 12 W, une chambre sonore de 600 ml et la prise en charge Dolby et DTS:X, il vous offre une acoustique de premier ordre dans votre propre maison. Cette petite boîte intelligente est également équipée de la dernière configuration d’image InstanPro AI de Dangbei, ce qui rend tout, de la mise au point automatique à l’évitement des obstacles, un jeu d’enfant. Et pour les joueurs, il vous offre une faible latence, 4K à 60 Hz et une connectivité W-iFi 6.

Alors, combien pour cet appareil home cinéma intelligent ? Le Dangbei Mars Pro 2 sera officiellement lancé le 28 mai sur Amazon FR au prix de 1899 €. Avec une réduction de 300 € et une remise supplémentaire de 50 € en utilisant le code promo Marspro2, les clients pourront l’obtenir pour 1549 € lors du lancement. Le nouveau produit sera également disponible sur d’autres boutiques en ligne tels que Fnac, Darty, Boulanger et Cdiscount.