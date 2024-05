Essai – Ford Tourneo Connect AWD  : il n’oublie pas les familles

La mode des SUV, c’est cool, mais si vous avez plein d’enfants ou besoin d’espace, les ludospace, c’est encore plus cool. Or, ceux-ci ont tendance à disparaître doucement du marché. Heureusement, Ford est là avec le Tourneo Connect : plein de volume à bord et des prestations routières efficaces !

C’est quoi ?

Les ludospaces, ce sont des anciens utilitaires (genre fourgon de la Poste) aménagés pour un usage familial et ludique. Et quelque part, cela n’a pas été loin d’être une espèce en voie de disparation : les SUV se taillent la part du lion et quand les constructeurs renouvelaient leur ludospace, ils étaient tentée, à cause du greenwashing ambiant, de leur coller uniquement des motorisations électriques, supprimant de fait leur intérêt principal, à savoir leur polyvalence. Les choses changent cependant petit à petit et il reste des marques comme Ford pour conserver de l’intérêt pour ces engins extrêmement pratiques, avec ce Tourneo Connect.

Quoi de neuf ?

En réalité, Ford et Volkswagen ont des accords industriels : cela porte pour les pick-up (l’Amarok de VW est développé sur la base du Ranger de Ford), mais sur d’autres familles (chez les SUV électriques, le prochain Ford Explorer aura beaucoup en commun avec le VW ID.4). Quant à notre Tourneo Connect, il s’agit simplement d’un Volkswagen Caddy rebadgé. A noter qu’il existe aussi un Tourneo Courrier, un pur produit Ford, cette fois, plus compact (4,33 au lieu de 4,85 m pour notre Courrier) et doté d’un moteur Ford là aussi, un petit 3 cylindres essence de 125 chevaux… (à partir de 24600 €).

Et sous le capot ?

Le Tourneo Connect est disponible avec deux moteurs venant de la banque d’organes de chez Volkswagen : en essence, un 1.5 de 114 chevaux, en Diesel, un 2.0 de 102 ou 122 ch, ce dernier pouvant recevoir une boîte de vitesse manuelle ou automatique à double embrayage. Une transmission intégrale est également au programme. Nous avions le 2.0 TDCi 122 ch AWD en boîte manuelle : ce n’est pas un foudre de guerre (avec le 0 à 100 couvert en 12,5 secondes, vous ne serez pas la star du départ des péages…), mais sa souplesse et son couple le rendent agréable en conduite normale. Sur certains marchés, une version hybride rechargeable (qui promet 110 km en mode zéro émission) est prévue…

Et à conduire, c’est comment ?

Un Diesel avec une boîte manuelle ! Ca faisait longtemps que je n’avais pas vu une telle configuration, qui, dans un monde d’hybrides et d’électriques, a une petite odeur du passé. Et pourtant : on avait oublié à quel point cela pouvait être agréable, d’autant que la commandes d’embrayage est douce et progressive, que le levier de vitesse verrouille bien malgré des débattements un peu longs. On se sent assez bien au volant de ce Tourneo Connect, une fois que l’on a pris ses marques avec l’info-divertissement (compatible CarPlay et Android Auto) d’origine Volkswagen (dont laissant trop de place aux commandes tactiles, pas forcément bien calibrées). Ensuite, on apprécie le volume disponible, les 7 places à bord, le coffre qui peut être gigantesque (1720 l en configuration 5 places – et jusque 2620 litres en retirant tous les sièges), les rangements présents un peu partout, le grand nombre de prises USB, les portes coulissantes qui facilitent l’accès. Au volant, le châssis est très neutre, les suspensions confortables, les sièges accueillants. Un regret : quelques bruits d’air sur autoroute, mais ce n’est pas surprenant vu le profil d’armoire normande…

Son point fort ?

Sa polyvalence absolue, entre le volume à bord, le 2.0 TDCi coupleux et sobre, et la possibilité d’avoir une transmission à 4 roues motrices, impériale en hiver…

Le verdict de Stuff

Entre un VW Caddy, techniquement identique mais souvent plus cher à configuration équivalente, et un Renault Kangoo dont le moteur Diesel se limite à 95 petits chevaux, ce Tourneo Connect a de sérieux atouts dans sa manche !

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, Diesel, turbo

Cylindrée : 1968 cm3

Puissance : 122 ch à 2750 tr/min

Couple : 320 Nm à 1600 tr/min

Transmission : manuelle, 6 rapports

Vitesse max : 174 km/h

0 à 100 km/h : 12,5 s

Poids : 1979 kilos

Consommation officielle / de l’essai : 5,5 l/100 / 7 l/100

Gamme à partir de 30800 €, version d’essai à partir de 39200 €