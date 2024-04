Fortnite Festival accueille la star Billie Eilish pour la saison 3

Billie Eilish rejoint la toute nouvelle saison 3 de Fortnite Festival, débloquant de nouvelles tenues, instruments, emotes, pistes de jam et bien d’autres objets aux couleurs de Billie.



Avec le lancement de la saison 3, les manettes guitares Rock Band 4 sont désormais prises en charge si vous souhaitez maîtriser les partitions de l’instrument principal pro et de la basse pro sur la scène principale sur PlayStation, Xbox et PC !



https://youtu.be/zCiaTbDSTV8?si=vhd1hk5NYuYIXA3b





Le nouveau Passe Festival de la Saison 3 comprend un parcours de récompenses gratuit et une mise à niveau du parcours de récompenses Premium. Terminer les Quêtes du Festival vous rapportera des Points de Festival qui vous permettront de progresser dans le Passe Festival. Autrement dit, plus vous jouez, plus vous progressez… plus vous obtenez de récompenses.



Les joueurs peuvent également choisir de passer à la voie bonus, disponible pour 1 800 V-Bucks. En cas de mise à niveau, les joueurs recevront automatiquement la tenue Billie Racines Vertes (également utilisable dans Fortnite Battle Royale et en tant que style LEGO), ainsi que des instruments aux couleurs de Billie et bien plus encore.

Dans la boutique durant cette saison 3, vous trouverez trois des plus grands succès de Billie en tant que pistes musicales (les fans peuvent y accéder et jouer à travers les expériences Fortnite) : “All the good girls go to hel”, “Happier Than Ever – Edit” et “Therefore I Am”. .» D’autres objets Billie seront disponibles dans la boutique jusqu’au dernier set de la saison, y compris l’emote « bad guy » et l’emote « You should see me in a crown » Il faudra rester à l’écoute pour les nouvelles pistes musicales de son prochain album, “HIT ME HARD AND SOFT,” et une nouvelle tenue qui fera ses débuts plus tard dans la boutique au cours de la saison 3…