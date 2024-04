Ce petit appareil photo instantané Polaroid va vous faire lâcher (un peu) votre smartphone

Le plus petit appareil photo instantané au monde est-il suffisant pour vous convertir ?

Polaroid présente le Go Generation 2, le plus petit appareil photo instantané au monde. Sa taille plus compacte, associée à ses courbes conviviales et à sa finition aux couleurs vives, en fait un appareil photo instantané que j’envisagerais enfin d’utiliser.

Les améliorations par rapport à son prédécesseur incluent une plage d’ouverture plus large (F9 et F42 contre F12 à F56), ainsi qu’une vitesse d’obturation plus précise de 1/300 de seconde et un capteur de lumière plus précis. Bien que les changements techniques promettent de produire de meilleurs clichés, ce sont les éléments les plus charmants, comme le miroir selfie intégré et la compatibilité avec les filtres de couleur Go, qui séduisent le plus.

Pour vos fêtes sur la plage cet été, un mode double exposition vous permet de bricoler des photos plus créatives, tandis qu’une minuterie intégrée et un chargement USB-C complètent la liste des fonctionnalités avec une touche pratique bienvenue.

Le Polaroid Go Generation 2 est disponible à l’achat dès maintenant, avec un prix public conseillé de 100 $, directement auprès de Polaroid US. Ce prix comprend un double pack de film et un clip pour appareil photo pour le fixer. votre sac ou votre passant de ceinture. Vous pouvez également l’acheter seul, pour 80 $. Des options de couleurs rouge, noir, bleu et blanc sont actuellement disponibles, tandis qu’un double pack de film à lui seul vous coûtera environ 20 $.