Voici quand Apple organisera sa prochaine keynote

Apple organisera l’événement, baptisé Let Loose, le 7 mai prochain. Nous nous attendons à voir de nouveaux iPad et un Apple Pencil actualisé.

Apple a officiellement annoncé la date de son prochain événement. Cette keynote particulière fait l’objet de rumeurs depuis longtemps. Nous nous attendons à y voir de nouvelles versions d’iPad et un Apple Pencil actualisé. Mieux encore, vous n’aurez pas longtemps à attendre puisque l’événement aura lieu début mai.

L’événement spécial, baptisé « Let Loose », aura lieu le 7 mai. L’événement sera diffusé en ligne pour que tout le monde puisse le regarder, mais il n’y aura pas d’élément en live cette fois. Qu’attendre de cet événement ? Des iPads à gogo. La rumeur dit que de nouveaux modèles d’iPad sont attendus de manière imminente, et il semble qu’ils arrivent maintenant. En l’absence de nouvelle version d’iPad en 2023, les nouveaux appareils se font attendre depuis longtemps.

La plus grande annonce concernera probablement deux nouveaux modèles d’iPad Pro. Ils seraient livrés avec la récente puce M3, des écrans OLED avec ProMotion, des cadres plus fins, une option d’écran mat et une caméra frontale orientée paysage (comme l’iPad de 10e génération). Il s’agira de la plus grande mise à jour de la liste Pro depuis un certain temps. Nous nous attendons également à voir deux nouveaux modèles d’iPad Air. Ils sont prêts à être équipés d’une puce M2 et d’une caméra frontale orientée paysage. Certains rapports suggèrent qu’il s’agrandit – avec un nouveau modèle de 12,9 pouces.

Nous attendons également de nouveaux accessoires iPad. Le plus gros d’entre eux sera un nouvel Apple Pencil. Les rumeurs suggèrent qu’il pourrait avoir un nouveau geste de « pression » pour certaines actions et qu’il pourrait éventuellement prendre en charge visionOS pour contrôler le casque Apple Vision Pro. Il est presque certain que ce nouveau Pencil sera un gros problème, puisqu’il est montré dans le graphique d’invitation. Nous attendons également un nouveau Magic Keyboard pour l’iPad Pro avec un boîtier en aluminium et un trackpad plus grand.