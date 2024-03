Une nouvelle manette sans fil Xbox – Edition spéciale Arctic Camo

Xbox annonce la sortie mondiale de sa manette sans fil Xbox – Edition Spéciale Arctic Camo. Lancée aux Etats-Unis en mai 2023, cette manette affiche des motifs camouflage blanc et gris rappelant les contrées glaciaires de l’Arctique.

Cette manette sans fil Xbox – Edition Spéciale Arctic Camo est dotée de toutes les fonctionnalités de la nouvelle génération de manettes Xbox. Avec sa forme raffinée, sa croix multidirectionnelle hybride et ses poignées caoutchoutées, elle permet aux joueuses et joueurs une meilleure prise en main lors de leurs sessions de jeu.

Grâce aux technologies Bluetooth et Xbox Wireless, la manette Arctic Camo peut se connecter aux consoles Xbox Series X|S et Xbox One, aux PCs, aux téléphones portables et aux tablettes. Les joueurs et joueuses peuvent partir à l’aventure en toute sérénité et plus longtemps, avec une autonomie de batterie pouvant atteindre 40 heures. Ils peuvent personnaliser leur expérience en utilisant l’application Accessoires Xbox pour modifier les boutons de leur manette afin qu’ils correspondent à leurs besoins.



Manette sans fil Xbox – Edition Spéciale Arctic Camo, disponible en France pour 69,99€ seulement sur le Microsoft Store.