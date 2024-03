Herbelin Cap Camarat Dame, d’or et de rose

La Cap Camarat Dame revient sous le feu des projecteurs dans une version inédite. Parée d’acier recouvert de PVD or rose, elle séduit par sa polyvalence de styles.

Un brin sportive, chic toujours, féminine assurément, elle arbore un style néo-vintage des années 70. Cette Cap Camarat Dame est une réinterprétation d’un modèle du patrimoine horloger Herbelin Présentant un diamètre de 33 mm, le boîtier en acier inoxydable recouvert de PVD or rose révèle une forme hexagonale mise en lumière par un brossé vertical et des facettes polies. Affirmant une solidité à toute épreuve, il est souligné par une lunette polie ornée de six vis décoratives dont la rondeur vient tempérer la rigueur géométrique de l’ensemble.

Raffiné par son fond de nacre blanche véritable discrètement gravé à l’horizontale, le cadran fait la part belle aux index biseautés. À l’identique des aiguilles des heures et des minutes, ils sont recouverts de matière luminescente blanche pour faciliter la lecture de l’heure dans des conditions de faible éclairage. Agrémenté d’un guichet de date discret à 6h et complété d’une aiguille des secondes, ce modèle rythme le temps avec élégance.

Respectueux des codes horlogers 70’s, le bracelet est intégré à la boîte. Tout en accentuant le charisme de la pièce, il lui apporte un supplément de féminité. Finalisés par un fermoir doté d’une boucle double-déployante, ses quatre maillons, à la finition polie et brossée, sont disposés en chute. Offrant ainsi une grande souplesse, il peut se porter lâche ou épouser au plus près les courbes du poignet.

Donnant du chic à une tenue casual et sublimant un look sophistiqué, cette pièce, étanche à 100 mètres, est animée par un mouvement quartz à la fiabilité éprouvée, d’une autonomie de 54 mois. Evoquant la French Riviera par son nom, la Cap Camarat Dame est Made in France. Dessinée, conçue, assemblée à la main, réglée et contrôlée dans les ateliers de la maison Herbelin situés dans le massif du Jura en Franche-Comté, elle témoigne d’un savoir-faire horloger traditionnel français se transmettant de père en fils depuis plus de 75 ans.

Herbelin Cap Camarat, 749 € herbelin.com