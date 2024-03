Classé Delta Pre MK II, le préamplificateur haut de gamme ultime

Classé, l’un des fabricants de systèmes audio haut de gamme les plus réputés au monde, est fier d’annoncer la toute dernière nouveauté : le nouveau préamplificateur Delta PRE Mk II.

Construit sur la plate-forme éprouvée de son prédécesseur, le Delta PRE Mk II présente un tout nouveau circuit numérique largement amélioré, offrant des niveaux de distorsion imperceptibles et des performances de classe mondiale. Capable de traiter de l’audio numérique haute résolution dans une grande variété de formats et à partir de différentes sources numériques (connectées ou non), le Delta PRE Mk II est désormais l’un des préamplificateurs numériques les plus polyvalents et les plus performants de sa catégorie.

L’ajout le plus notable au nouveau PRE Mk II est l’introduction de HEOS, la plateforme de streaming et de multiroom très appréciée, également utilisée par les composants Denon et Marantz. Cela signifie que le Delta PRE Mk II peut diffuser de la musique à partir d’Amazon Music, de TIDAL HiFi Plus via mise à jour OTA , de Deezer, de Pandora et bien plus encore. La prise en charge des technologies DLNA et Roon Ready (via mise à jour OTA) confère à l’appareil Classé une flexibilité équivalente lorsqu’il s’agit de diffuser de la musique à partir d’un disque NAS, tandis que les prises USB-A en façade et USB-B à l’arrière peuvent être utilisées pour connecter des sources musicales locales. Bien entendu, le Delta PRE Mk II prend en charge tous les formats musicaux audiophiles courants, notamment WAV, AIFF, ALAC, FLAC, DSD et même MQA via USB.

L’écoute quotidienne et occasionnelle de musique est également possible grâce à la compatibilité AirPlay 2 et Spotify Connect. Et bien sûr, aucune de ces fonctionnalités supplémentaires ne compromet en quoi que ce soit l’exceptionnelle gamme d’entrées, analogiques et numériques, déjà prévue dans le cadre de la conception de la Delta PRE Mk II. Les utilisateurs de téléviseurs peuvent même opter pour un commutateur HDMI compatible 4K, moyennant un supplément de prix, afin de faire de la qualité sonore Hi-Fi de référence la pièce maîtresse de leur salon.

Delta PRE Mk II, 12000 €, classeaudio.com