La Garmin Forerunner 165 propose une énorme autonomie de 11 jours

Avec le Forerunner 165, vous bénéficiez également d’un écran AMOLED, de plans d’entraînement personnalisés et de mesures plus avancées.

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle montre de course haut de gamme, vous envisagez probablement une Garmin. Ou du moins, vous l’avez fait à un moment donné. Et la dernière version va vous aider à suivre votre progression sur le trottoir avec de nouvelles montres dotées d’écrans AMOLED.

Il existe deux modèles : le Forerunner 165 et le Forerunner 165 Music. La Forerunner 165 coûtera 279 €, tandis que le Forerunner 165 Music est à 329 €. Les deux ont des écrans AMOLED lumineux qui sont parfaits pour vérifier vos statistiques à mi-parcours sans plisser les yeux comme si vous aviez oublié vos lunettes. Et n’oublions pas le design classique à 5 boutons, qui vous empêche de piaffer sur un écran. La série Forerunner 165 offre du punch avec une puissance et une dynamique de course au poignet, des informations sur les effets d’entraînement et une multitude de profils d’activité, y compris (attendez-le) le pickleball. De plus, il existe une surveillance du sommeil, une détection de sieste (car qui n’aime pas une bonne sieste ?) et Garmin Pay lorsque vous vous précipitez dans le magasin après une course pour une collation bien méritée.

Ces montres de course, c’est comme avoir un coach personnel attaché à votre poignet. Ils proposent des plans d’entraînement adaptatifs personnalisés, des mesures d’entraînement avancées et des informations sur la récupération. Et pour ceux d’entre vous qui ne peuvent pas courir sans leurs morceaux, le Forerunner 165 Music vous permet de télécharger des chansons. Vous pouvez vous connecter à Spotify, Deezer ou Amazon Music pour un regain de motivation supplémentaire. Ils sont également tous deux équipés de tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre prochain PR, du suivi du rythme et de la distance aux plans d’entraînement adaptatifs qui s’ajustent à mesure que vous vous améliorez. Et parce que la vie ne consiste pas seulement à courir (apparemment), ils disposent également d’un suivi du bien-être 24h/24 et 7j/7. La durée de vie de la batterie durera environ 11 jours, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la brancher à un mur.