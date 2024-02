XGIMI dévoile son nouveau support de plafond pour vidéoprojecteur

XGIMI présente sa toute dernière innovation : le support de plafond XGIMI, spécialement conçu pour les vidéoprojecteurs de la série XGIMI HORIZON, y compris le modèle, HORIZON Ultra. Ce support de plafond révolutionne l’expérience du home cinéma en proposant une solution pratique et polyvalente pour le montage des vidéoprojecteurs. Disponible dès aujourd’hui, cet accessoire est proposé au prix de 119 €.



Offrant une compatibilité parfaite avec les vidéoprojecteurs de la série XGIMI HORIZON, tels que HORIZON Ultra, HORIZON Pro et HORIZON, le support de plafond XGIMI est conçu pour des appareils pesant moins de 6 kg. Cette adaptabilité garantit une installation fluide et élégante, améliorant ainsi considérablement l’expérience visuelle.



Après avoir fixé la base au plafond, le montage du vidéoprojecteur devient rapide et facile grâce au support de cardan à dégagement rapide. Les éléments fournis comprennent une base pour une fixation sécurisée sur une structure en béton, un boîtier décoratif magnétique pour un rangement discret des blocs d’alimentation, et un support de cardan à dégagement rapide pour une fixation aisée du vidéoprojecteur.



Intégrant un espace de stockage discret, le support de plafond XGIMI dissimule l’adaptateur secteur et les câbles, offrant ainsi une esthétique épurée dans n’importe quelle pièce. Son design s’harmonise parfaitement avec celui du XGIMI HORIZON Ultra, ajoutant une touche d’élégance discrète à tout intérieur moderne.

Le support de plafond XGIMI offre une grande flexibilité de réglage avec une rotation horizontale à 360° et une inclinaison verticale ajustable jusqu’à 12°, permettant ainsi un positionnement précis. Fabriqué en aluminium de qualité aérospatiale, ce support garantit une stabilité et une durabilité exceptionnelles. Le coussinet en silicone souple du support à dégagement rapide assure une absorption des chocs, maintenant ainsi une image stable et nette pendant l’utilisation du vidéoprojecteur.