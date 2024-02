La nouvelle Dacia Spring est le véhicule électrique abordable que l’on attendait

La seule chose qui empêche de passer à une voiture électrique ? Les prix exorbitants pratiqués par la plupart des fabricants, en raison du fait que ces énormes batteries sont extrêmement coûteuses à construire. La Dacia Spring (à partir de 18400 €) est une exception pour les véhicules électriques abordables.

La voiture électrique la plus économique d’Europe a reçu un extérieur remanié, un intérieur plus technologique et un trio de niveaux de finition pour 2024, tout en conservant le même prix avantageux qui a fait de la première un voyageur urbain idéal. Il a l’air particulièrement élégant de face, avec le nouveau logo Dacia désormais devant et au centre d’un pare-chocs épuré. Dacia a également abandonné les barres de toit. Cela permet de gagner du poids, ce qui en fait la seule voiture électrique à peser moins d’une tonne, même dans la version haut de gamme.

À l’intérieur, le tableau de bord a été entièrement remplacé par une nouvelle disposition centrée sur l’écran. Sur les voitures d’entrée de gamme, l’infodivertissement est géré via le volant et affiché sur le groupe d’instruments numériques de 7 pouces ; Les modèles aux spécifications supérieures bénéficient d’un système d’infodivertissement à écran tactile distinct de 10 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Fondamentalement, la Spring est toujours une voiture, avec quatre sièges, un coffre et une excellente note de sécurité NCAP de 5 étoiles ; Les alternatives électriques économiques comme la Citroën Ami sont des quadricycles, avec des vitesses de pointe limitées. Cela ne veut pas dire pour autant que vous déchirerez le Tarmac au volant d’un véhicule.

Les voitures d’entrée de gamme disposent d’un moteur électrique de 45 ch, qui permet de passer de 0 à 100 km/h en « moins de 20 secondes », selon Dacia. C’est plutôt tranquille. Une variante plus puissante de 65 ch réduit ce temps de sprint à moins de 14 secondes. Cela dit, je ne roule généralement pas à plus de 8 km/h en moyenne dans les centres-villes, donc les performances ne sont pas vraiment en tête de ma liste de souhaits dans une voiture de banlieue.

La batterie de 26,8 kWh peut parcourir 150 km par charge, vous n’allez donc pas traverser le continent sans beaucoup de pauses de charge, mais elle effectuera facilement le trajet de travail moyen (dans les deux sens). Une batterie plus petite devrait également signifier que la charge ne prend pas une éternité.

Le Spring débarque en trois niveaux de finition. L’Essential reçoit le groupe d’instruments numériques de 7 pouces, ainsi qu’un régulateur de vitesse, des capteurs de stationnement arrière et des vitres avant électriques. Une spécification Expression de niveau intermédiaire obtient le moteur le plus puissant de 65 ch, ainsi que des roues de 15 pouces et une climatisation manuelle.

Le modèle Extreme haut de gamme ajoute un écran tactile d’infodivertissement séparé de 10 pouces avec navigation par satellite ; vitres arrière électriques ; garnitures extérieures et intérieures en cuivre ; et un chargeur bidirectionnel pour recharger d’autres gadgets à partir de la batterie de la voiture.