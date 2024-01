Le Porsche Macan place la barre encore plus haut

La deuxième Porsche EV allie performances sportives et praticité au quotidien.

Dix ans après que le Macan original ait complètement redéfini Porsche pour l’ère des SUV, le modèle de deuxième génération a atterri pour introduire la marque plus loin dans l’ère électrique. L’essence a été mise à la porte ; le Macan 4 et le Macan Turbo sont de purs véhicules électriques, avec suffisamment de puissance et de dynamisme pour mériter ce badge Porsche tant convoité, et le côté pratique que j’attendrais du nom Macan.

Les deux modèles sont équipés de configurations à double moteur et à traction intégrale. Le Macan 4 semble plutôt rapide avec 402 ch et 478 lb-pi de couple, permettant un 0 à 60 mph en 5,1 secondes et une vitesse de pointe de 136. Le Macan Turbo est encore plus épicé, avec respectivement 630 ch et 834 lb-pi. C’est suffisant pour un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes avec une supercar et une vitesse de pointe de 200 km/h.

Cela vient grâce à une batterie de 100 kWh basée sur la nouvelle architecture 800 volts de Porsche. Avec une capacité utilisable de 95 kWh, le Macan 4 devrait parcourir jusqu’à 380 miles par charge, tandis que le Macan Turbo atteint 367 miles selon les tests WLTP. Une charge rapide de 270 kW signifie qu’une recharge de 10 à 80 % ne prend que 21 minutes sur un chargeur compatible.

Le nouveau Macan a un empattement plus long de 86 mm que le modèle de première génération et, bien qu’il soit disponible avec des autorisations substantielles de 22 pouces, il devrait asseoir le conducteur et le passager beaucoup plus bas qu’auparavant. La vectorisation du couple, un blocage de différentiel à commande électronique sur l’essieu arrière et un centre de gravité bas devraient lui conférer le dynamisme exigé par les clients Porsche.

L’aérodynamique active, un soubassement entièrement scellé et un faible coefficient de traînée de 0,25 le rendent particulièrement profilé pour un SUV, ce qui contribue à augmenter l’autonomie. Un nouveau système à deux soupapes pour la suspension pneumatique en option, de série sur les modèles Turbo, promet de rendre le mode confort plus confortable et les modes performance plus attrayants. La direction de l’essieu arrière en option crée également un rayon de braquage plus compact pour les excursions urbaines.

Porsche a remanié en profondeur l’intérieur du Macan avec un nouvel aménagement centré sur le conducteur. Selon les spécifications, il existe trois écrans distincts : un groupe d’instruments incurvé de 12,6 pouces, un écran d’infodivertissement de 10,9 pouces et un écran de 10,9 pouces réservé au passager avant. Je suis soulagé de voir les commutateurs analogiques rester pour les commandes de climatisation, et le cadran de mode de conduite, si satisfaisant, revient sur le volant.

La réalité augmentée a été ajoutée pour la première fois à l’affichage tête haute et l’ensemble du système d’infodivertissement fonctionne sur le système d’exploitation Android Automotive. Cela ajoute des commandes vocales « Hey Porsche » pour des ajustements et des modifications mains libres.

Le Macan électrique semble encore plus pratique que le modèle à essence sortant, avec une augmentation de 127 litres de l’espace de coffre avec siège relevé (en partie grâce au coffre de 84 litres à l’avant). Il peut également remorquer jusqu’à deux tonnes.