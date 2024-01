Swatch tease une nouvelle version Snoopy de la MoonSwatch

La nouvelle collaboration Swatch MoonSwatch x Snoopy pourrait bien être le modèle le plus populaire qui soit.

Il est juste de dire que la MoonSwatch est l’un des lancements de nouvelles montres les plus réussis de ces dernières années. De la collection originale de huit montres biocéramiques inspirées des planètes aux modèles en édition limitée Moonshine Gold disponibles uniquement pendant la pleine lune, Swatch a fait un travail incroyable pour maintenir l’intérêt.

Son dernier modèle pourrait bien être le plus populaire à ce jour, le compte Instagram Swatch annonçant une prochaine collaboration avec Snoopy. Snoopy et l’Omega Speedmaster ont en fait une longue histoire d’association, grâce à quelques modèles en édition spéciale au fil des ans qui rendent hommage aux missions Apollo de la NASA.

Si vous ne le saviez pas déjà, l’Omega Speedmaster a été la première montre portée sur la Lune lors de la mission Apollo 11 en 1969, tandis que le Silver Snoopy Award est un honneur spécial décerné par la NASA aux individus ou aux entreprises qui ont apporté une contribution significative à la planète. succès des missions de vols spatiaux habités.

Il y a eu plusieurs éditions Omega Speedmaster Snoopy au fil des ans, chacune présentant le fidèle beagle sur le cadran ou le fond du boîtier.

Les modèles Snoopy Award Speedmaster sont devenus très recherchés par les amateurs de montres et les collectionneurs en raison de leur design unique et de leur importance historique. Il représente l’intersection de l’horlogerie, de l’exploration spatiale et de la culture populaire.

Cela nous amène au dernier modèle Snoopy MoonSwatch, qui sera forcément un succès. Une chose est sûre : si vous en voulez une, il est temps de dépoussiérer votre chaise de camping et votre sac de couchage.