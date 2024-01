Honor Magic V2, la nouvelle star des smartphones pliables

Le Magic V2 fait le tour de la Chine natale de Honor depuis près de six mois, et c’est toujours le téléphone pliable le plus fin du marché aujourd’hui, avec seulement 4,8 mm une fois ouvert. Plié, il est à peine plus épais qu’un téléphone phare traditionnel. C’est tout à fait le produit phare sur le plan matériel, avec un écran extérieur de 6,43 pouces qui cède la place à un OLED flexible de 7,97 pouces à l’intérieur. Les deux conviennent au taux de rafraîchissement de 120 Hz et à la lecture HDR10+.

Sa puissance provient d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 (et non du nouveau Gen 3), avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Sa batterie de 5 000 mAh impressionne compte tenu de ses dimensions sveltes, et la charge filaire de 66 W est particulièrement rapide pour un pliable. Honor a également équipé un trio tentant de caméras arrière : un capteur principal de 50 MP avec OIS, un ultra large de 50 MP et un téléobjectif de 20 MP adapté à un zoom optique 2,5x. Les précommandes sont ouvertes et les ventes débuteront le 2 février.