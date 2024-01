CES 2024 : place à la nouvelle gamme de téléviseurs Samsung

La nouvelle gamme de téléviseurs Samsung 2024 arrive avec un meilleur traitement de l’IA, une technologie sans éblouissement et des écrans plus lumineux.

Samsung a été occupé avec les mises à jour de ses téléviseurs Neo QLED, Micro LED et OLED. Aux côtés de produits plus flashy comme une enceinte déguisé en œuvre d’art, Samsung a présenté sa gamme de meilleurs téléviseurs pour 2024 au CES. Il existe des mises à niveau pour toute la gamme, y compris les écrans Neo QLED, Micro LED et OLED. L’IA se dirige vers tous les nouveaux modèles (car bien sûr c’est le cas) pour un meilleur traitement des images. Mais nous constatons également des mises à niveau plus spécifiques avec une technologie sans éblouissement sur les OLED et des écrans plus lumineux sur les Micro LED.

À l’avant-garde de la gamme de téléviseurs Samsung 2024 se trouvent les écrans Neo QLED, le modèle QN900D étant en tête du peloton. Ces téléviseurs sont équipés du processeur NQ8 AI Gen3, doté d’un traitement neuronal deux fois plus rapide que son prédécesseur. Avec cela, la mise à l’échelle bénéficie d’une mise à niveau importante, en affinant le contenu de résolution inférieure pour l’afficher en ultra haute résolution. Il peut transformer votre contenu 4K moyen en un glorieux 8K, et même le contenu HD et SD fait peau neuve en 4K.

Motion Enhancer Pro détecte le type de sport et applique un apprentissage en profondeur pour améliorer le suivi des mouvements. Vous ne manquerez plus aucun but, aucun essai ou home run. De plus, Real Depth Enhancer Pro contrôle les mini LED pour créer des images tridimensionnelles plus réalistes. L’idée est de faire ressortir le contraste dans un contenu au rythme rapide, en faisant ressortir les poursuites en voiture et les scènes d’action de l’écran.

Le design est tout aussi impressionnant, avec l’Infinity Air Design offrant une profondeur de seulement 12,9 mm, permettant une expérience immersive mettant l’accent sur la haute résolution et la qualité sonore. Pour l’audio, Q-Symphony et Active Voice Amplifier Pro améliorent considérablement l’expérience audio. Et si vous avez opté pour un écran plus grand (comme le modèle 98 pouces), Supersize Picture Enhancer utilise l’IA pour réduire le bruit visible sur chaque pixel, de sorte que la qualité de votre image soit aussi nette qu’un sac de Walkers.

Sur le segment OLED, les nouveaux modèles S90D et S95D de Samsung sont disponibles de 55 à 77 pouces. Le S95D se démarque grâce à sa technologie Glare Free. L’écran est doté d’un revêtement supplémentaire pour garantir une vision claire dans les pièces lumineuses et sombres. Le S95D est plus lumineux qu’une journée ensoleillée en Espagne, avec des couleurs validées Pantone pour une qualité d’image plus fidèle à la réalité. Et pour les joueurs, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz sur ces écrans, c’est comme le nirvana.

Peut-être plus excitant, les nouveaux écrans Micro LED de Samsung ressemblent à des films de science-fiction. Ces écrans sont conçus avec des micro LED extrêmement petites. Le résultat? Ils sont transparents, modulaires et apparemment aussi fluides que nos excuses pour ne pas aller à la salle de sport. Mais ne soyez pas trop excité pour l’instant – ils ne sont pas encore tout à fait prêts à être achetés.

La gamme lifestyle de Samsung bénéficie également d’une mise à niveau, notamment The Frame, The Premiere 8K Projecteur et The Freestyle 2nd Gen. Avec le cadre, vous obtenez désormais plus de 2 500 œuvres d’art et une nouvelle fonctionnalité de streaming artistique. Le projecteur Premiere 8K est le premier projecteur sans fil au monde, offrant une focale ultra courte, un son domestique haut de gamme et des capacités de jeu dans le cloud. Et le Freestyle de 2e génération offre Smart Edge Blending pour des projections plus grandes et transparentes et prend en charge une taille d’écran jusqu’à 160 pouce