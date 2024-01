CES de Las Vegas 2024 : un écran OLED 240 Hz pour le nouveau Razer Blade 16

Dites bonjour au premier écran OLED 16 pouces 240 Hz au monde.

Les joueurs nomades qui convoitent avant tout le taux de rafraîchissement pour un avantage concurrentiel ultime seront très intéressés par la dernière itération du Razer Blade 16. Dévoilé avant le CES 2024, il devrait éblouir les spectateurs de Vegas avec le premier écran OLED 16 pouces 240 Hz au monde.

Développé en collaboration avec Samsung, le panneau QHD+ (2 560 x 1 600) offre un temps de réponse de 0,2 ms, ainsi qu’une autre première mondiale : une certification ClearMR 11000 VESA pour garantir un flou minimal et une netteté maximale. Avec un rapport de contraste de 1 000 000:1 et la certification VESA DisplayHDR True Black 500 pour des noirs véritables et des couleurs riches, il est certainement taillé pour impressionner.

L’importance d’avoir un écran 240 Hz (et le prix qui va avec) dépendra bien entendu de l’utilisateur. Mais si vous êtes un joueur très compétitif, constamment à la recherche des performances les plus fluides possibles pour vous aider à réussir ces tirs à la tête, alors le Blade 16 devrait certainement figurer sur votre liste restreinte.

Razer a également dévoilé un modèle Blade 18 plus grand, qui vise à faire tourner les têtes avec un énorme écran 4K de 18 pouces à 165 Hz, avec la promesse de performances à la hauteur.

S’agissant d’une annonce teaser avant le CES 2024, ce sont toutes les informations dont nous disposons pour le moment. Mais nous ne manquerons pas de rechercher les caractéristiques complètes et probablement les prix à couper le souffle du salon de Vegas la semaine prochaine.