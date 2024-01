Le HONOR Magic6 Lite hyper résistant bientôt disponible en France

Conçu pour résister aux chutes et aux rayures, le HONOR Magic6 Lite devrait être le smartphone antichoc et durable par excellence. On en saura plus dans quelques jours sur sa date de sortie en France.

Au cœur de l’écran du Magic6 Lite, on trouvera la technologie Ultra Bounce Anti Drop, qui confère à ce smartphone le pouvoir de résister aux petits accidents de la vie quotidienne. Qu’il soit glissé dans un sac ou exposé à des environnements granuleux et autres chocs, l’écran du HONOR Magic6 Lite restera comme neuf, affirme la marque. Cette robustesse est obtenue grâce à une couche protectrice spéciale qui protège l’écran des clés, des pièces de monnaie et même de certaines chutes.

Certifiée 5 étoiles par l’organisme SGS pour sa capacité de résistance aux chutes, la technologie HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop fait appel à des techniques d’amortissement avancées conçues avec des matériaux spécialement développés par HONOR, ce qui augmente la capacité d’absorption des chocs jusqu’à 1,2 fois. S’inscrivant dans la stratégie de HONOR de proposer des smartphones toujours plus durables, aussi bien au niveau du software que de la conception globale, le HONOR Magic6 Lite peut résister aux chutes jusqu’à 1,5 mètre, et ce sur tous les angles de l’écran.