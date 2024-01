Swatch lance cinq montres pour l’année du dragon

Swatch présente une nouvelle série de montres pleines de vie pour célébrer l’Année du Dragon. S’inspirant des couleurs emblématiques des villes asiatiques et de leurs enseignes lumineuses, la collection symbolise la force, la chance et la puissance propres au dragon à travers 5 modèles originaux.

Ceux qui naissent sous le signe du dragon se démarquent, dit-on, par leur charisme, leur intelligence et leur audace. Swatch est persuadée qu’un dragon sommeille en chacun de nous ; c’est tout l’esprit de cette nouvelle collection. À l’approche des fêtes, pourquoi ne pas offrir une Swatch pour révéler les forces intérieures de chaque individu ? Avec un si grand choix de modèles, il y en a pour tous les goûts ! La collection Année du dragon sera disponible dans les boutiques Swatch et sur swatch.com dès le 27 décembre 2023.

DRAGON IN CLOUD : Modèle Big Bold (130 €) doté d’un boitier 47mm en plastique semi-transparent avec une couronne jaune, d’un cadran argenté imprimé motif dragon multicolore avec aiguilles dorées et d’un bracelet en silicone semi-transparent imprimé motif dragon multicolore avec deux passants, l’un affichant “Year of the” et l’autre “Dragon”.

DRAGON IN WIND : Modèle New Gent (110 €) doté d’un boitier 41mm en plastique noir avec une couronne dorée, d’un cadran noir imprimé motif dragon multicolore avec aiguilles dorées et d’un bracelet en silicone noir imprimé motif dragon multicolore avec deux passants, l’un affichant “Year of the” et l’autre “Dragon”.

DRAGON IN WAVES : Modèle Gent (90 €) doté d’un boitier 34mm en plastique bleu marine avec une couronne dorée, d’un cadran bleu marine imprimé motif dragon multicolore avec aiguilles dorées et d’un bracelet en silicone bleu marine imprimé motif dragon multicolore avec deux passants, l’un affichant “Year of the” et l’autre “Dragon”.

DRAGON IN GOLD : Modèle Skin Irony (195 €) doté d’un boitier 38mm en acier inoxydable PVD doré avec une couronne dorée, d’un cadran doré brossé soleil imprimé motif dragon multicolore avec aiguilles rouges et d’un bracelet en silicone doré imprimé motif dragon multicolore avec deux passants, l’un affichant “Year of the” et l’autre “Dragon”.

DRAGON IN MOTION : Modèle Chrono Irony (220 €) doté d’un boitier chronographe 42mm en acier inoxydable PVD doré avec une couronne dorée, d’un cadran rouge brossé soleil imprimé motif dragon multicolore avec aiguilles dorées et d’un bracelet en silicone rouge imprimé motif dragon multicolore avec deux passants, l’un affichant “Year of the” et l’autre “Dragon”.