NOBIS x Paris Saint-Germain x Jay Chou  : Un coffret collector en édition limitée”Ace of Stade”

Le Paris Saint-Germain (PSG), la marque canadienne premium NOBIS et la star internationale Jay Chou, sont ravis d’annoncer le lancement d’une collaboration inédite : ” Ace of Stade “.

Ce partenariat exclusif associe de manière créative la mode, le football et la musique autour d’une collection de modèles trois en un dans un coffret collector en série limitée. La collaboration s’inspire des codes de la magie et propose un véritable tour d’illusionniste avec, comme il se doit, des jeux d’apparition, de disparition et de transformation. ” Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec Jay Chou, artiste complet et fiers de cette collaboration avec Nobis, créateur de vêtements innovants avec qui nous avions déjà collaboré en 2017”, explique Fabien Allègre, directeur général de la marque PSG.

“Nos collections sont toujours conçues dans un but précis : associer la mode et la fonctionnalité, explique Kevin Au-Yeung, président de Nobis. Collaborer avec le PSG et Jay Chou, chacun maître dans son domaine, est un moment passionnant que nous sommes heureux de partager avec le monde entier.” Ace (As) est un clin d’œil à l’As de pique, qui représente l’excellence. Le Stade reflète l’esprit fédérateur du PSG et de Jay Chou, qui captivent tous deux les stades du monde entier, par le football ou la musique.

Le coffret en tryptique comprend le modèle “Ace”, qui joue de ses manches réglables, d’une poche téléphone escamotable, de bretelles en version sac à dos et d’une poche poitrine multi-usage bien pratique. Le “Ace” se superpose parfaitement au modèle “Stade”, créant ainsi un nouveau look et offrant à l’ensemble une véritable protection contre les éléments tout au long de l’année.

La touche “mystère” de cette collection est la boîte à illusion numérotée, un coffret qui peut se collectionner et qui incarne la magie de la collaboration. Chaque boîte contient des instructions pour réaliser son illusion magique, ce qui ajoute un élément de surprise et un véritable attrait pour les fans.

Ace : 999€ – Stade : 799€ – Set de collection : 1 999€

Les modèles sont disponibles sur nobis.com, dans les magasins Nobis du monde entier et chez PSG Toronto.