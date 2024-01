Boohoo x Aspen Ski , à la montagne mais chic

La marque boohoo annonce la sortie de sa toute première collection de vêtements de ski.

Arpentez les pistes pour une saison toujours plus fashion. Fusion parfaite entre style et fonctionnalité, cette collection propose des designs innovants pouvant convenir autant aux skieuses chevronnées qu’aux amatrices de l’après-ski. Avec des vestes de ski aux bordures en fausse fourrure, accompagnées d’une sacoche détachable assortie pour ranger son pass de ski ou des salopettes imperméables résistantes et matelassées, Boohoo a créé une capsule alliant mode et praticité tout en restant bien au chaud pour dévaler les pistes.

La marque propose des sous-couches premium à partir de 15 € disponibles en noir et gris. Mais aussi des accessoires indispensables, avec des lunettes de ski ou des bottes de neige à pompons, must have de la skieuse fashion.

On y trouve également des pièces au design innovant et technique, telle qu’une veste avec un zip intérieur pour ranger son pass et des pièces aux ourlets resserrés pour une meilleure imperméabilité.

Le prix des pièces de la collection Aspen Ski se situera entre 8€ et 75 € et est disponible dans des tailles allant du 36 au 42, en exclusivité sur https://fr.boohoo.com/femmes/activewear/ski