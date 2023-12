Taylor Swift sacrée Artiste de l’année 2023 par Apple Music

Après une année 2023 spectaculaire, Taylor Swift s’impose comme l’Artiste de l’année 2023 d’Apple Music. Premières places dans les classements, nombre de streams phénoménal, stades remplis de fans en liesse arborant les fameux bracelets : cette année, Taylor Swift a franchi un nouveau cap dans sa trajectoire de superstar. Au total, sur les 10 premiers mois de 2023, 65 morceaux de la chanteuse ont atteint le Top 100 international – plus que n’importe quel autre artiste.

« Je suis très honorée d’être nommée Artiste de l’année 2023 par Apple Music », a-t-elle confié. « Je remercie chaque personne ayant contribué à faire de cette année la plus incroyable, exaltante et réjouissante que je n’ai jamais vécue. Que vous écoutiez mes morceaux en boucle, apportiez votre énergie pendant les concerts, dansiez frénétiquement dans les cinémas, rien de tout cela n’aurait été possible sans vous. Merci, du fond du cœur. »

« Taylor Swift a eu un impact indéniable sur la musique tout au long de sa carrière, et pas uniquement au cours de cette année record » a déclaré Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats d’Apple. « C’est une artiste emblématique de sa génération, qui a transformé l’industrie musicale. Son impact et son influence se feront encore ressentir dans les années à venir. Nous sommes très heureux de pouvoir célébrer ses exploits. »

Aujourd’hui, Apple Music met en lumière les morceaux et les moments qui ont instauré l’ère ‘Eras’ de Taylor Swift, un phénomène culturel si marquant que certains de ses anciens morceaux se sont hissés au rang de tubes cette année. Les auditeurs et auditrices peuvent écouter une variété de programmes radio mettant à l’honneur les deux décennies de carrière de Taylor Swift, mais aussi des entretiens, des collections d’albums et des playlists retraçant le parcours de la chanteuse-compositrice jusqu’à cette année de consécration. À écouter sur apple.co/am-1.

Taylor Swift en 2023 sur Apple Music

• Le nombre de streams de Taylor Swift a constamment augmenté tout au long de l’année, particulièrement avec l’énorme succès de Taylor Swift | The Eras Tour. La semaine du lancement de la tournée, en mars, le nombre de streams a augmenté de 61 % dans le monde. Son nombre d’écoutes mensuel a continué à progresser pendant tout l’été. La Setlist de la tournée « Eras » de Taylor Swift a été la Setlist la plus écoutée de l’année, et figure également dans le Top 40 des playlists les plus écoutées cette année.

• Des morceaux comme « Bad Blood », « Blank Space », « Style », « Shake It Off », « Wildest Dreams » et « All Of The Girls You Loved Before » se sont tous hissés dans les Tops Apple Music pour la première fois en 2023.

• « Cruel Summer », titre extrait de l’album Lover sorti en 2019, est devenu l’un des morceaux les plus écoutés cet été sur Apple Music dans le monde. Le morceau a fait son retour dans le Top 100 international en avril pour la première fois depuis quatre ans, et n’en est pas sorti depuis.

• Midnights reste l’album d’une artiste féminine le plus écouté de toute l’histoire d’Apple Music, en nombre de streams dans le monde le jour de sa sortie et la semaine de sa sortie.

• Taylor Swift est l’artiste féminine la plus écoutée de l’histoire d’Apple Music, et celle qui cumule le plus de morceaux ayant atteint le Top 100 international sur Apple Music.

En tant qu’Artiste de l’année d’Apple Music, Taylor Swift recevra également un trophée physique qui rend hommage à la création musicale. Chaque Apple Music Award se compose d’une plaquette de silicium, positionnée entre une feuille de verre poli et un corps en aluminium anodisé. De manière symbolique, on trouve au cœur des trophées Apple Music Awards la puce intégrée aux appareils qui mettent 100 millions de morceaux à portée de main des abonnés.