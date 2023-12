Stuff Gadget Awards 2023 : Et la voiture électrique de l’année est…

2023 aura été un vrai bon millésime en matière de voitures électriques, avec des lancements formidables – à la fois luxueux et abordables – contribuant à brûler les vestiges de la stigmatisation encore accrochée au concept de véhicules entièrement électriques.

Cette année, nous avons également choisi de mettre en avant notre vélo ou scooter électrique préféré, après avoir eu l’occasion de tester un certain nombre de ces joujoux à deux roues sur le bitume. Malgré la légalité fragile des trottinettes électriques, ils sont devenus un incontournable des transports locaux et des déplacements domicile-travail. Et ils figurent probablement parmi les véhicules alimentés par batterie les plus populaires sur nos routes (et, espérons-le, pas sur nos trottoirs) .

Meilleur véhicule électrique de l’année : Porsche Taycan Cross Turismo

Besoin d’un engin familial spacieux pour les week-ends à la campagne ? Mais vous voulez secrètement un tourer sportif et élégant qui fera tourner les têtes ? Notre lauréat est un véhicule électrique qui peut faire les deux : une variante élégante de type break de la magnifique berline Taycan qui ajoute beaucoup d’espace pour les bagages, c’est également le seul break électrique à être doté d’un véritable pedigree sportif. Rapide à élargir les yeux lorsque vous posez le pied sur le sol et dynamique dans les virages, il semble aussi scintillant que sensé et offre un véritable festin de jouets technologiques pour ceux qui sont prêts à fouiller un peu plus dans leur portefeuille. Tout bien considéré, c’est l’un des meilleurs véhicules électriques qui soit sur route.

Sur le podium : Jeep Avenger

OK, donc cette Jeep à traction avant et entièrement électrique ne sera pas vraiment un tout-terrain à part entière – même si elle dispose d’un embrayage de modes de conduite supplémentaires conçus pour naviguer dans la boue, le sable et la neige. Elle est beaucoup plus à l’aise sur le tarmac, où son design adorablement mignon, son autonomie, sa charge rapide et sa taille compacte la rendent à l’aise en ville ou sur l’autoroute lors d’un voyage plus long. Nous l’avons trouvée amusante et agile pour un SUV, et certainement notre deuxième véhicule électrique préféré de 2023.

Meilleur vélo ou deux roues électrique de l’année : Pure Advance Flex

Ce qui nous a le plus impressionné avec ce Pure Advance Flex, c’est qu’il n’a pas peur d’innover. Il est le pionnier d’une position de conduite orientée vers l’avant plus stable, confortable, équilibrée et sûre que la position latérale standard utilisée par la plupart des scooters électriques, mais ce n’est pas son seul trait attrayant. Nous avons également adoré son design pliable, ses clignotants pour une utilisation sur route et sa conduite souple et puissante.

Et aussi… Honbike Uni4

Ce vélo électrique élégant et minimaliste vient en troisième position. Élégant, simple et nécessitant peu d’entretien, c’est un vélo de banlieue haut de gamme qui n’a presque pas l’air « e » : la batterie est totalement cachée dans le cadre et ses lumières et son écran LCD sont intégrés pour garder les choses discrètes. De l’aluminium de qualité aéronautique la rend légère, mais son autonomie, s conduite et ses freins à disque en font un explorateur urbain sérieux.