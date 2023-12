Une nouvelle collection de bijoux Jacob & Co X Drake

October’s Very Own (OVO), fondé par Drake, annonce son partenariat avec Jacob & Co. pour dévoiler un collier en édition limitée, le Owl Emblem Necklace, arborant le symbole emblématique du hibou d’OVO. Le collier Owl Emblem Necklace témoigne de la synergie créative entre Jacob Arabo et Drake. Fabriqué en or 14 carats et en argent sterling, le collier est orné du symbole du hibou, synonyme d’OVO, méticuleusement conçu et réalisé par les joailliers renommés de Jacob & Co.

La collection comprend deux versions du collier de l’emblème du hibou.

Outre le collier à emblème de hibou, la collection comprendra deux casquettes élégantes, chacune reflétant les logos distinctifs des deux marques, Jacob & Co. et OVO :

Casquette noire et blanche : 58 $

Casquette blanche et or : 58 $

La collection sera uniquement disponible à l’achat en ligne sur le site Web OVO website