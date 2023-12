Le dernier moniteur UltraGear de LG est le premier 4K OLED avec deux taux de rafraîchissement

Vous pouvez basculer entre la 4K à 240 Hz et une Full HD plus fluide à 480 Hz.

Lorsqu’il s’agit de votre configuration de jeu, votre moniteur de jeu est honnêtement l’un des éléments les plus importants. LG vient de lancer une balle courbe dans l’arène des moniteurs de jeu. Le dernier moniteur UltraGear de la marque est la première offre 4K OLED au monde à être livrée avec deux taux de rafraîchissement différents entre lesquels vous pouvez basculer.

Le 32GS95UE n’est pas n’importe quel vieux moniteur de 32 pouces, c’est une centrale électrique dotée de la nouvelle fonctionnalité Dual-Hz de LG. Envie d’une résolution 4K à 240 Hz, d’une fluidité soyeuse ? Aucun problème. Vous souhaitez augmenter le taux de rafraîchissement jusqu’à un niveau stupéfiant de 480 Hz en Full HD ? Juste un clic. Cette fonctionnalité est une aubaine pour les joueurs qui ont besoin de performances de premier ordre pour différents genres de jeux. Mais la technologie Dual-Hz n’est qu’un début. Ce moniteur offre un temps de réponse gris à gris (GtG) de 0,03 ms. Ce n’est pas seulement rapide ; c’est «clignez des yeux et vous le manquerez». Associé aux capacités de couleur et de contraste de la technologie OLED de LG, le 32GS95UE est une véritable merveille de jeu.

Côté design, LG n’a pas lésiné non plus. Le moniteur arbore des cadres d’écran minimaux pour une expérience immersive. Parlons du son : la technologie Pixel Sound intégrée et les haut-parleurs frontaux sont cachés derrière le panneau OLED. C’est comme avoir un orchestre invisible directement à votre bureau, sans avoir besoin de haut-parleurs externes encombrants. Le design Unity Hexagonal à l’arrière n’est pas seulement destiné à l’apparence : il s’agit avant tout de la gestion des câbles. Et le nouveau support fin « L » ? C’est comme un couteau suisse pour votre bureau, offrant des réglages d’inclinaison, de hauteur, de pivotement et de pivotement tout en économisant un espace précieux sur le bureau.

Mais ce n’est pas tout : la nouvelle gamme UltraGear a quelque chose pour tout le monde. Le 39GS95QE de 39 pouces et le 34GS95QE de 34 pouces, lauréat du CES 2024 Innovation Award, sont comme les cousins ​​cool et courbés du 32GS95UE. Dotés d’écrans ultra-larges incurvés 800R au format 21:9, ils sont parfaits pour ceux qui souhaitent envelopper leur univers de jeu autour d’eux. Et tout comme leur frère de 32 pouces, ils sont dotés de taux de rafraîchissement de 240 Hz et de temps de réponse de 0,03 ms (GtG). LG propose également deux modèles de 45 pouces et une option astucieuse de 27 pouces, répondant à toutes sortes de configurations de jeu.

Alors, combien devez-vous débourser pour ces beautés, et quand pouvez-vous le faire ? Pendant que LG joue timidement avec les détails des prix, vous pouvez commencer à baver sur ces moniteurs sur la boutique en ligne de LG plus tard ce mois-ci. Gardez les yeux ouverts et vos portefeuilles prêts.