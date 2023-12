Victorinox dévoile sa collection Live to explore

Paris, Sydney, New York… Chaque métropole a son style unique. Véritable célébration des singularités, la collection Live To Explore associe et assorti les outils et les accessoires Victorinox à n’importe quelle tenue. Déclinés dans des motifs tendance, rafraîchissants et contemporains, ces outils polyvalents vous prêteront main-forte en toutes occasions.

Réputé pour son vaste éventail de fonctionnalités, le fameux couteau suisse rouge Victorinox incarne l’identité suisse de la marque et son engagement à toujours créer des outils de haute qualité. La collection Live To Explore respecte ce postulat pour donner à chaque créateur de tendances passionné de mode l’opportunité d’accorder son outil favori avec son style de vie et sa tenue du jour.

La collection Live To Explore est l’occasion pour Victorinox de lancer trois outils multifonctions aux motifs uniques, originaux et contemporains, et des accessoires pratiques assortis. Naturellement romantique, le modèle Paris rend un hommage espiègle à la capitale de l’Amour, avec sa palette douce et ses jolis motifs. Reflet d’un style de vie plus dynamique, le modèle Sydney se décline dans des teintes à la fois intenses et rafraîchissantes. Et pour une élégance intemporelle, le modèle New York arbore des formes bien définies, des couleurs classiques et une touche branchée.



Ces trois designs sont disponibles pour le Classic SD, le Companion et l’irrésistible Swiss Card Classic Victorinox, avec un éventail de fonctions pratiques comme des ciseaux, une lime à ongles, un stylo à bille et une lame. S’y ajoutent des accessoires assortis : un anneau, un tour de cou et un porte-cartes pour une élégance totale. Le Companion comporte également une nouvelle fonction innovante : un ouvre-emballage pour que les accros du shopping découvrent facilement leurs dernières acquisitions en ligne.

Peu importe ce que nous réserve l’avenir, l’heure est venue d’explorer le monde avec ces outils pratiques et élégants.