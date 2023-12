Des Soundcore Aerofit qui arrivent à temps pour votre séance de remise en forme du Nouvel An

Ces écouteurs ouverts s’enroulent suffisamment autour de vos oreilles pour pouvoir courir sans craindre qu’ils ne s’envolent dès que vous atteignez votre foulée, et un tour de cou amovible est inclus avec l’Aerofit Pro haut de gamme pour une plus grande tranquillité d’esprit.

Chaque paire est recouverte d’un matériau caoutchouté doux au toucher qui ne doit pas frotter ni irriter, et à 8,5 g (Aerofit) ou 12,1 g (Aerofit Pro), elles ne sont pas si lourdes qu’une paire ordinaire de véritables écouteurs sans fil.

L’Aerofit standard embarque un driver dynamique de 14 mm, tandis que l’Aerofit Pro opte pour un pilote plus lourd de 16,2 mm. Ce dernier dispose même d’un son spatial pour une immersion accrue – ce qui pourrait être pratique compte tenu de la conception ouverte, qui n’est pas réputée pour le son. Les deux se connectent à vos autres gadgets via Bluetooth 5.3, mais seul l’Aerofit Pro bénéficie d’une prise en charge du codec LDAC de meilleure qualité.

C’est l’Aerofit qui a la meilleure résistance à l’eau, avec un indice IPX7 par rapport à l’IPX5 du Pro. Les deux ignoreront confortablement les averses de pluie et la transpiration.

La durée de vie de la batterie devrait être bonne de 11 heures avec l’Aerofit, pouvant atteindre 42 heures avec quelques déplacements vers le boîtier de chargement. L’Aerofit Pro a un peu plus d’endurance, respectivement 14 heures et 46 heures.

Vous pourrez acheter l’Aerofit pour 130 $ et l’Aerofit Pro pour 170 $. Les deux sont disponibles dès maintenant en noir et blanc, directement auprès de Soundcore et via Amazon.