La série limitée d’accessoires Lexip x Tsume donne vie à la licence Naruto Shippuden

Tsume Art et de Lexip annoncent l’ouverture des précommandes, dès aujourd’hui de leur gamme d’accessoires au design unique inspirée des personnages emblématiques de la licence Naruto Shippuden. Cette collaboration entre Lexip et Tsume Art a donné naissance à des produits premium qui combinent l’esthétique artistique de Tsume Art avec la technologie ergonomique de Lexip. Les premiers sets comprenant souris, casque sans fil, manettes et tapis de souris seront disponibles en précommande exclusivement sur store.lexip.co.



Ce projet est né d’une rencontre de deux passionnés : celle du designer Cyril Marchiol et de l’inventeur Lionel Chataignier, présidents respectifs de Tsume Art et de Lexip (groupe Pixminds). Avec leurs équipes respectives, ils ont rendu possible la réalisation de ces remarquables accessoires qui parleront aussi à celles et ceux qui, nés dans les années 80, 90 et 2000, se rappellent avec un pincement au cœur des animés de leur jeunesse, de ces mercredis passés à sauver le monde avec leurs personnages préférés.

L’âme du manga prend vie dans les mains des joueurs et c’est le pari qu’a relevé Tsume Art : mettre en scène les instants cultes de Naruto Shippuden en les sculptant au millimètre sur les souris, casques et manettes déjà récompensés de Lexip. Les détails ultra nets de shurikens, armures, cornes et ailes y prennent vie sous la forme d’une matière transparente quasiment spectrale, s’apparentant à de la résine et faisant jouer les reflets de la lumière ambiante.

« C’est en réalité une forme d’ABS dur, que nous avons optimisé pour être robuste et tenir dans le temps entre les mains des joueurs » déclare Lionel Chataignier. « Cette technologie de fabrication pourrait être le début d’une nouvelle génération de designs plus forts, plus expressifs ».

Les scènes représentées sont celles où se dépassent trois des personnages les plus importants de l’histoire : Sasuke, Kakashi et Madara.

Aucune mention littérale de ces scènes n’est faite dans les designs. Les connaisseurs pourront chercher et trouver les nombreux détails y faisant référence dans les sculptures, peintures, gravures et coutures peuplant les douze accessoires de cette série limitée.

Les souris de la série représentent chacune l’arme choisie par le personnage au moment le plus crucial, avec une précision qui ne surprendra pas les habitués des créations Tsume. Elles comportent également les technologies signatures de Lexip : patins en céramique extrêmement confortables et joystick de pouce permettant une navigation et un jeu plus agréables, configurables avec un logiciel dédié.



Les casques sans-fil de la série approfondissent l’intention et la progression atteinte par chaque personnage à travers leurs peintures, les gravures de leurs renforts métalliques, les coutures intérieures de leurs bandeaux et les sculptures ornant leurs extérieurs et micros. Leur micro est détachable pour plus de confort et leur profil sont configurable avec un égalisateur dédié.



Les manettes donnent vie à l’élément clé de chaque scène, à travers une sculpture s’étendant sur toute leur face avant. Leur ergonomie a également été reconnue comme « la meilleure de l’industrie » par les Récompenses Allemandes du Design, facile à utiliser pour les grandes mains comme les petites et incorporant des palettes programmables supplémentaires à l’arrière. Les tapis de souris à basse friction représentant chaque personnage, à travers un design sobre et élégant.

« Notre objectif était de créer des accessoires ambitieux mais apportant également une émotion aux fans de la licence. Nous pensons avoir réussi ce pari et espérons que vous prendrez du plaisir à utiliser les accessoires de cette gamme » déclare Cyril Marchiol.

Tous les produits sont compatibles PC et disponibles dans la première vague de sortie annoncée : la « Série Feu » qui sera livrée avant Noël, proposant 2700 sets que se partageront les plus rapides des fans de Naruto sur store.lexip.co à partir du 15 novembre.